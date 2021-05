Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOROMA Diversi pentastellati, consiglieri e parlamentari, già non utilizzano più il simbolo M5s nelle loro iniziative, altri almeno in 40 sono sull'uscio della porta, meditano seriamente di uscire e intanto la presentazione del progetto di Conte si allontana: perlomeno fino a metà mese non se ne farà niente. Il Movimento è allo sbando, anche se il giurista pugliese con i suoi interlocutori predica calma.E' successo che la...