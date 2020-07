I NUMERI A NORDEST

PADOVA Prima il matrimonio e la cerimonia funebre, poi il municipio e il mercato agroalimentare. Fino a tornare, inevitabilmente, alle case di riposo. In Veneto il numero dei contagi continua a salire e la provincia di Padova resta quella maggiormente coinvolta. Sui 40 casi di positività registrati nella giornata di ieri in tutta la regione, 29 sono proprio qui.

Non bisogna meravigliarsi, dunque, se proprio il prefetto di Padova lancia un nuovo appello per invitare tutti ad alzare la guardia: «L'emergenza non è affatto finita - è il monito di Renato Franceschelli - ma in giro noto un generale calo d'attenzione. Vedo troppa gente parlare in strada con disinvoltura senza mascherina e senza rispettare il metro di distanza. Sono comportamenti pericolosi».

L'ISTITUTO

A Padova l'ultima novità riguarda uno degli istituti per anziani più noti della città, l'Ira di via Beato Pellegrino. Qui un'operatrice straniera è risultata positiva e un intero reparto è stato immediatamente chiuso. Sessanta tra dipendenti e anziani ospiti sono stati sottoposti al tampone e oggi si valuterà se allargare gli accertamenti all'intera struttura. Grande apprensione anche al Maap, il mercato agroalimentare cittadino: venerdì è risultato positivo il titolare di due bar e ora la lista si allunga a sei contagiati. Oggi tamponi per altre 400 persone.

Proseguono intanto i test sulla comunità camerunense dopo la commemorazione funebre dello scorso 4 luglio in un parco pubblico a cui hanno partecipato 200 persone. Il focolaio, che conta diversi contagiati, si è esteso in fretta arrivando alla casa di riposo Bonora di Camposampiero dove lavorano tre operatori camerunensi positivi: infettate anche un'infermiera e un'anziana ospite. Per precauzione il pensionato Scarmignan di Merlara, simbolo dell'incubo padovano con 34 vittime nei mesi più bui dell'emergenza, ha deciso di blindare nuovamente la struttura: le visite tornano ad essere concesse solamente se anziani ospiti e familiari sono separati da una vetrata. Sempre in provincia di Padova, infine, si respira grande ansia al municipio di Ponte San Nicolò dopo il caso di contagio di una dipendente dell'ufficio tecnico: i colleghi sono stati sottoposti al tampone e gli esiti si conosceranno oggi.

I DATI

I due bollettini diffusi ieri dalla Regione Veneto registrano complessivamente 40 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, mentre il totale delle persone positive si attesta a quota 578. La provincia più colpita è nettamente quella di Padova con 155 casi, doppiando Treviso (86) e Venezia (71). Sono 1.694 le persone in isolamento domiciliare mentre sono 33 i pazienti ricoverati ancora positivi al Covid. Tra questi se ne contano due in Terapia intensiva: uno a Verona e uno a Padova (un imprenditore agricolo di 58 anni in Rianimazione da inizio luglio).

In Friuli, invece, ieri sono stati rilevati due nuovi casi e le persone attualmente positive sono 122. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e sette sono ricoverati in altri reparti. Le persone in isolamento domiciliare sono 92.

IN ITALIA

Cala intanto il numero dei nuovi contagiati in Italia: secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono 219, a fronte dei 249 di sabato. Le vittime sono tre, mai così pochi dall'inizio dell'emergenza Covid. Un dato simile infatti non si registrava dallo scorso 23 febbraio. Il punto più buio invece era stato toccato il 27 marzo, in pieno lockdown, quando in tutto il Paese si registrarono 919 morti.

Attualmente in Italia i positivi sono 12.440 mentre i guariti 196.949. I numeri del Veneto e di Padova in particolare, però, dimostrano che l'emergenza non è affatto finita. «Non caliamo l'attenzione - continua a ripetere il prefetto Franceschelli - e ricordiamoci quello che abbiamo già passato».

Gabriele Pipia

