LA STRATEGIA

ROMA Da ieri è ufficiale, gli europei cominceranno a essere vaccinati contro il covid a partire dal 27 dicembre, tra dieci giorni esatti. Ad annunciarlo è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha twittato: «E' il momento dell'Europa. Il 27, 28 e 29 dicembre inizierà la vaccinazione in tutta l'Ue. Proteggiamo i nostri cittadini insieme». Da noi il ministro della Salute ha sottolineato che l'Italia partirà con le prime vaccinazioni al personale sanitario nella stessa data.

E dal canto suo il Commissario straordinario Domenico Arcuri, confermando la cifra di 202 milioni di dosi per l'Italia, ha evidenziato però che arriveranno «non più in 15 bensì in 21 mesi: infatti «Sanofi, che doveva fornire 40 milioni di dosi nel terzo e quarto trimestre del 2021, ha un ritardo e le darà nel secondo e terzo trimestre del 2022». Il Commissario tuttavia ha chiarito che se le procedure di autorizzazione lo consentiranno, ci sarà «una quantità di dosi per vaccinare tra la prossima estate e il prossimo autunno tutti gli italiani che lo vorranno». A febbraio, ha aggiunto, il vaccino sarà somministrato ai più fragili e agli anziani.

Adesso gli occhi sono tutti puntati sugli enti regolatori che dovranno dare l'autorizzazione ai candidati vaccini, l'Ema (European medicines agency) per l'Europa e l'Aifa in Italia: resta infatti fissata per il 21 dicembre la valutazione per le fiale prodotte da Pfizer-BioNTech, le prime ad arrivare. Ieri sera inoltre la stessa Ema ha reso noto di aver deciso di anticipare dal 12 al 6 gennaio la riunione che potrebbe dare il via all'autorizzazione del siero dell'azienda farmaceutica Moderna. Sull'organizzazione del Piano vaccini in Italia, in giornata è intervenuto anche il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, spiegando che «sicuramente si andrà verso un'anagrafe come per tutte le altre vaccinazioni». Evitando però «di parlare di patenti di immunità», ha chiarito.

