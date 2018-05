CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

20 gennaio 1976La studentessa universitaria Margherita Magello, 24 anni, viene uccisa con 60 coltellate in casa, a Padova. Massimo Carlotto, 19 anni, si presenta come testimone ai carabinieri. Dice di aver trovato il corpo sanguinante della ragazza. Viene arrestato per omicidio. Si proclama innocente.5 maggio 1978La Corte d'assise di Padova assolve Carlotto per insufficienza di prove.27 dicembre 1979La corte d'Assise d'appello di Venezia condanna l'imputato (che rimane libero) a 18 anni di carcere.19 novembre 1982 La Corte di Cassazione...