1. SICUREZZA Per Donald Trump portare l'ordine nelle città significa combattere contro la sinistra estrema, che secondo lui si riunisce nel movimento Antifa, e che avrebbe pilotato la degenerazione violenta delle manifestazioni di questa estate. Sostiene che il crimine sta crescendo nelle città democratiche, che definisce «anarchiche» e che ci vuole un intervento delle forze federali per riportare l'ordine e l'aumento di fondi per la polizia. Nel dibattito si è rifiutato di condannare l'operato di gruppi estremisti di destra, come i Proud Boys, ai quali ha invece detto «Fate un passo indietro e state pronti».

2. ECONOMIA Trump assicura che se sarà rieletto negli Usa tornerà «la più grande economia della storia», e si dice certo che la crisi economica nata con la pandemia Covid-19 sia superata: «Abbiamo svoltato» sostiene. Ma se Wall Street ha ripreso buona parte di quel che aveva perso, non è così per il mercato del lavoro, che conta ancora oltre 24 milioni di disoccupati. Trump dà la colpa del crollo economico degli ultimi sei mesi alla pandemia e quindi alla Cina, dove il virus ha fatto la sua prima comparsa. E contro la Cina intende continuare a combattere.

3. CINA E RUSSIA Sebbene il dibattito di martedì sera non prevedesse domande di politica estera, le linee politiche prescelte da Trump verso la Cina sono e rimangono chiare e prevedono una lotta economica e la denuncia delle politiche repressive di Pechino. Verso la Russia il presidente mantiene toni distaccati e raramente critici. Ma ai dibattiti del 15 e 22 ottobre, quando si parlerà di politica estera, sarà sicuramente invitato a spiegare perché non abbia contestato a Putin il pagamento di taglie ai talebani che in Afghanistan potessero provare di aver ucciso dei soldati americani.

4. AMBIENTE Sebbene limitatamente e obtorto collo, Trump ha ammesso per la prima volta durante il dibattito che «in parte» i cambiamenti climatici sono dovuti alle attività dell'uomo, e ha affermato di voler «acqua e aria pulite come il cristallo», ma questo non cambia la sua predilezione per le energie tradizionali, come il petrolio e il carbone, che difende, sostenendo che volerle abbandonare significherebbe danni economici e perdita di posti di lavoro. Trump continua a dirsi contento di aver abbandonato «il disastroso accordo di Parigi», ma l'ambiente è uno dei pochi punti su cui il presidente non trova sostegno dal suo partito: la maggioranza degli americani riconosce la necessità di politiche ambientali più severe e praticamente tutti i candidati condividono questa posizione, tranne Trump.

5. COVID Quanto alla pandemia, il presidente rifiuta ogni critica sul suo operato, e ripete di aver fatto «un lavoro fenomenale». La verità è che Trump ha affidato tutto ai governatori, e ora sta puntando le sue carte sulla preparazione di un vaccino, che spera di poter annunciare prima della giornata elettorale del 3 novembre.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

