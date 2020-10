1. SICUREZZA La violenza va sempre condannata secondo Biden, ma i conflitti che a volte la generano vanno affrontati in termini politici. L'ex vice presidente è a favore di una riforma che sollevi la polizia dagli incarichi meno adatti, come l'intervento in casi di liti domestiche non violente e le crisi psichiatriche, ma è contrario alla recente abolizione richiesta da Trump dei programmi che educavano gli agenti al rispetto delle minoranze. Il democratico rifiuta la criminalizzazione del movimento Black Lives Matter, e martedì sera si è impegnato a raccomandare la calma ai suoi sostenitori, anche di fronte ad una eventuale incertezza sull'esito del voto.

2. ECONOMIA In campo economico Biden vuole azzerare gli sconti fiscali della riforma Trump, e investire in una massiccia riconversione ecologica degli Usa che crei nuovi posti di lavoro ben pagato. I temi trumpiani del made in Usa e il taglio progressivo dei legami commerciali con la Cina continuerebbero invece ad essere una linea guida anche di una sua amministrazione.

3. CINA E RUSSIA Il dibattito sulla politica estera non è stato ancora affrontato dai due contendenti, ma il candidato democratico ha attaccato più volte l'avversario per la debolezza che ha mostrato nei rapporti con Mosca. Biden ha alle spalle gli anni di ostentato disprezzo dell'amministrazione Obama nei confronti di Putin, e una politica di negoziato con la Cina, almeno sui temi di sicurezza internazionale come la lotta i cambiamenti climatici.

4. AMBIENTE Sul clima la divergenza è netta: Biden ha promesso che riporterebbe il suo paese nel seno dell'accordo di Parigi, dal quale Trump lo ha sottratto all'inizio del suo mandato. Stop definitivo ai nuovi impianti di carbone, reintroduzione di limiti all'idro fratturazione, e barra dritta verso l'elettrificazione dei trasporti. Il democratico è convinto che il rinnovo dell'industria energetica sarà la vera sfida del secolo, e intende riportare negli Usa il primato della ricerca e della produzione.

5. COVID Joe Biden attacca Donald Trump con l'evidenza dei numeri che segnano la sconfitta dell'attuale presidente di fronte all'epidemia. E' schierato senza indugi e con una forte polemica contro il suo avversario, a favore della prevenzione, dell'uso delle mascherine e della pratica del distanziamento sociale. Gli esperti dicono che il virus non sparirà fino alla fine del 2021.

Se dovesse tornare a spandersi con forza, Biden non è contrario al ritorno del lockdown, anche se sa che l'adozione della misura spetta ai singoli governatori. Ha promesso che si fiderà dell'opinione degli scienziati, e che la metterà al centro delle decisioni di una sua eventuale amministrazione.

Flavio Pompetti

