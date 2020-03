1

In gravidanza è più alto il rischio di contagio?

Le donne incinte, al contrario di quanto osservato per l'influenza H1N1 e per la Sars, non sembrano manifestare una maggiore suscettibilità all'infezione.

2

La futura mamma può trasmettere il virus al bambino?

Per ora la letteratura internazionale nega la trasmissibilità a feto: il coronavirus non attraversa la placenta.

3

Positiva con sintomi respiratori. Che fare se il medico consiglia la Tac?

Niente paura, la Tac del torace è ritenuta un esame essenziale nella valutazione di tutte le mamme con complicazioni polmonari da Covid-19.

4

Meglio il parto con taglio cesareo?

Non è raccomandato. E va evitato il parto in acqua.

5

Lei gravida, il partner positivo: deve fare il tampone?

Sì, avvertendo subito l'Ulss.

6

Gravida al terzo trimestre e positiva, dovrà partorire prima? Potrà fare la peridurale?

Il timing, le modalità del parto e la scelta dell'anestesia dipendono dalle condizioni cliniche, dall'età e dalle condizioni di benessere fetale.

7

La mamma positiva può allattare?

Assolutamente sì, adottando misure di prevenzione e controllo dell'infezione accompagnata dai sanitari.

