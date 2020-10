1. CORONAVIRUS Secondo Joe Biden il governo dovrebbe fare pieno uso del Defense Production Act, una legge degli anni 50 che darebbe al presidente la possibilità di mobilitare le industrie per la produzione di dispositivi di protezione. Biden vuole aumentare i test e renderli più accessibili anche con i drive-in. Vorrebbe un piano federale per la produzione di massa e la diffusione del vaccino. Raccomanda aiuti speciali alle minoranze, le più esposte al contagio. Sostiene che indossare la maschera è un «atto patriottico» e che eviterebbe la necessità di imporre nuove chiusure.

2. IMMIGRAZIONE L'ex vicepresidente ha promesso che entro i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca presenterebbe una legge per «aprire la strada verso la regolarizzazione» per i circa 11 milioni di immigrati clandestini presenti nel Paese, e sistemerebbe i Daca, i giovani entrati clandestinamente negli Usa da bambini, portati ai genitori. Rifiuta l'idea di un muro e cancellerebbe il decreto di Trump per cui i chiedenti asilo devono restare in un altro Paese invece che entrare negli Usa e poi chiederlo. Nel dibattito l'ex vicepresidente ha definito «criminale» il fatto che nel corso della fase «zero tolleranza» lanciata dall'Amministrazione Trump nel 2017, 545 bambini di migranti siano stati separati dai genitori che ora non si trovano più.

3. CLIMA Joe Biden è un ambientalista ma non è un intransigente come il gruppo democratico che ha firmato il Green New Deal. È a favore di investimenti federali sulle energie rinnovabili come la solare e l'eolica, «che garantiranno i lavori ben pagati», propone inoltre di ridurre ma non abolire il fracking. Nel dibattito si è lasciato sfuggire che «bisogna superare del tutto il petrolio», posizione che potrebbe alienargli Stati come il Texas, e su cui si è corretto dopo, per sostenere che l'uscita dai combustibili fossili «non avverrà per un lungo tempo».

4. RAZZISMO Biden è convinto che negli Usa esista un razzismo strutturale. Quando era senatore, nel 1994, firmò la legge sul crimine. Allora era voluta da tutti, ma col tempo si è rivelata deleteria per i centri poveri e a maggioranza afro-americana delle città, dove la percentuale di giovani finiti in prigione per crimini non violenti di droga è andato alle stelle. Oggi ammette di aver sbagliato con quella legge, e sostiene di aver lottato da anni per cambiarla: «Non si deve andare in prigione per droga, ma essere avviati al recupero».

