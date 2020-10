1966

Il 4 novembre Venezia viene travolta dall' aqua granda: la marea raggiunge l'altezza record di 194 centimetri.

1973

La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è l'obiettivo della legge 16 aprile 1973 che rappresenta la prima normativa organica emanata dopo la drammatica alluvione del 1966. Altre legge speciali seguiranno negli anni Ottanta e Novanta.

1975

Il ministero dei Lavori Pubblici indice un appalto concorso per scegliere un progetto per la difesa dalla acqua alte e l'equilibrio della laguna, ma bisognerà arrivare al 1981 per il Progettone.

1982

Viene costituito il Consorzio Venezia Nuova da quattro imprese italiane: Italstrade, Condotte d'Acqua, Grandi Lavori-Fincosit e Mazzi Costruzioni. Le società ottengono la concessione messa al bando dal Magistrato alle acque e dal ministero delle Infrastrutture che autorizza l'attuazione di interventi straordinari per la protezione della laguna di Venezia.

1989

Stesura del progetto preliminare di massima delle opere mobili, ultimato nel 1992.

2002

Viene presentato il progetto definitivo del Mose: il Comitatone del 3 aprile 2003 dà il via alla sua realizzazione e nello stesso anno si aprono i cantieri alle tre bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia.

2014

Il 4 giugno

scattano le perquisizioni a tappeto. Il sistema Mose diventa sinonimo di tangenti. Decapitati i vertici di Regione e Comune. In seguito all'inchiesta per corruzione il Consorzio Venezia Nuova viene messo in amministrazione straordinaria. I lavori rallentano.

2019

Il 12 novembre l'acqua alta registra una punta massima di 187 centimetri. Venezia sfiora un altro disastro.

2020

Dopo mezzo secolo di alluvioni, polemiche e progetti e un anno di sperimentazioni il 3 ottobre si alzano per la prima volta tutte le barriere del Mose durante l'acqua alta.

