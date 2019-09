1932-2019 Addio Chirac specchio della Francia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOPARIGI La Tour Eiffel si è spenta ieri sera alle nove per salutare Jacques CChirac. «Ha incarnato una certa idea della Francia - ha detto in tv Emmanuel Macron -ci amava quanto noi amavamo lui». Chirac, «un uomo che ci somigliava e ci univa», è morto a casa sua, a Parigi, a 86 anni. L'Assemblée Nationale e il Senato hanno subito interrotto i lavori per un minuto di silenzio quando, in tarda mattinata, il genero, Frédéric Salat-Baroud, ha dato la notizia: «si è spento serenamente, senza soffrire, vicino ai suoi cari»....