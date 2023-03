L’innovazione tecnologica applicata ai supporti per l’udito

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ZELGER VENETO S.R.L.

Convivere con problemi di udito è una condizione che, a lungo andare, rischia di compromettere enormemente la qualità della vita di chi ne soffre. Le cause dietro una diminuzione delle capacità uditive possono essere complesse e varie. In ogni caso, si tratta di un problema che va affrontato in modo tempestivo e immediato.



Mai rimandare la prevenzione

Oltre a non esistere cure specifiche, i deficit dell’udito tendono a progredire con il tempo: per questo motivo rivolgersi a uno specialista ai primi segnali è fondamentale. Una persona che fatica a comprendere suoni e parole finisce spesso per ritrovarsi isolata e perdere momenti e sfumature importanti della propria vita.

In questo tipo di contesto, anche i casi di leggera ipoacusia portano il cervello a mutare. Costretto ad affrontare un enorme sforzo per decifrare i messaggi, infatti, il cervello finisce per ristrutturarsi di conseguenza, causando nella persona un impatto emotivo importante che potrebbe sfociare anche in casi di depressione o demenza.



Supporti personalizzabili e invisibili

Ecco perché, in caso di ipoacusia o altri problemi uditivi, è consigliato pensare di dotarsi di un apparecchio acustico di ultima generazione. Grazie alle più innovative funzionalità, questi dispositivi sono oggi completamente personalizzabili e capaci di adattarsi alle diverse necessità del caso, risultando anche perfettamente invisibili, non una cosa da poco.

Quando si parla di apparecchi acustici, quella della discrezionalità è una tematica da affrontare e non sottovalutare. Non è raro, infatti, vedere persone che soffrono di problemi di udito rinunciare a indossare un dispositivo acustico: tra i motivi rientrano il senso di pudore o vergogna nei confronti della società e, in molti casi, anche la scarsa informazione. Gli apparecchi acustici di ultima generazione riescono, infatti, a risultare perfettamente invisibili.

Rivolgersi a uno specialista

Il primo passo per risolvere i problemi di udito è quello di affidarsi alle cure di uno specialista che, dietro consulto medico, riesca a indirizzare verso la migliore soluzione possibile. Con oltre 40 anni di esperienza alle spalle, Zelger esperti dell’udito permette di trovare l’apparecchio più adatto in base alle esigenze individuali per le più disparate forme di ipoacusia.

Tenendo conto dello stile di vita, del quadro audiologico e delle preferenze personali del cliente, i personal hearing trainer dei centri Zelger lo accompagnano lungo l’intero percorso riabilitativo: dalla scelta dell’apparecchio, fino alla ritrovata consapevolezza della propria qualità di vita, anche con controlli periodici e in caso di bisogno.

Chi viene seguito dal personal hearing trainer ha piena consapevolezza dei progressi ottenuti con il proprio apparecchio acustico e la sicurezza di procedere nella direzione migliore. Presso i centri Zelger è, inoltre, possibile avviare una prova gratuita di 30 giorni, sempre sotto la supervisione di un personal hearing trainer e con piena libertà di scelta al termine del periodo di valutazione.



Parola d’ordine: discrezione

Con le nuove tecnologie, alcune tra le tipologie più innovative di apparecchio possono essere indossate in modo continuato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in ogni occasione della quotidianità: da quando si fa la doccia a quando si telefona con gli auricolari, passando per quando si ascolta musica o si dorme e, perfino, quando si pratica sport o si va a nuotare. Sono dispositivi che gli esperti dell’udito Zelger definiscono “una vera e propria lente a contatto per l’orecchio”, visti gli elevati standard di comodità e discrezionalità.

Per maggiori informazioni o prenotare una prova gratuita degli apparecchi acustici è possibile visitare il sito internet www.zelger.it