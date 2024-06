Centri medici specialistici: un punto di riferimento per il territorio

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con CENTRO MEDICO TORRE

I centri medici specialistici sono oggi più che mai punti di riferimento importanti e complementari al SSN, per il territorio in cui operano, permettendo di accedere a prestazioni e cure in tempi ridotti, assicurando tutta la professionalità di specialisti specifici per ogni tipologia di problematica, grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia e spesso a costi contenuti.



Centro Medico Torre: l’eccellenza per i pazienti

Tra questi, il Centro Medico Torre è oggi un punto di riferimento a Pordenone. Pronto a inaugurare specifiche iniziative per venire incontro alle esigenze dei pazienti e contrastare il problema delle liste d’attesa del Sistema Sanitario Nazionale. Il centro polispecialistico offre il proprio sostegno alla salute dei cittadini attraverso la competenza e la professionalità di un team di medici di alto profilo e l’utilizzo di tecnologia all’avanguardia.



L’innovativa struttura è nata nel 2022 su iniziativa del dottore Elio Campagnutta, già primario di ginecologia e ginecologia oncologica al C.R.O. di Aviano. Uno specialista apprezzato anche all’estero grazie alle 130 pubblicazioni scientifiche realizzate nel corso della sua carriera e all’elaborazione di una tecnica chirurgica per le pazienti divenuta riferimento nel panorama medico internazionale.



Col Centro Medico Torre, Campagnutta ha voluto creare un polo d’eccellenza per la medicina specialistica nella città di Pordenone, costituendo un team di medici dalle comprovate capacità in ambito specialistico. Una squadra che continua ad allargarsi e ad acquisire professionalità di prima scelta: gli ultimi arrivati sono i dottori Agostino Sergio, Maurizio Comoretto e Ilir Shehu, tre medici entrati a far parte della squadra di ecografia. A questi vanno aggiunti il Dott. Roberto Mantovan, Primario di Cardiologia dell’Ospediale di Conegliano e il dott. Andrea Sartore, Direttore del reparto di Uroginecologia della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’I.R.C.C.S. “Burlo Garofolo” di Trieste.



Battere le liste d’attesa: al Centro Medico Torre ecografie a costi ridotti

Alla base del lavoro del Centro Medico Torre c’è l’idea di mettere la medicina d’eccellenza a disposizione dei cittadini. Per una struttura fondata su questo principio era impossibile non rispondere in maniera concreta a un problema divenuto sempre più grave e pressante per il SSN e, di conseguenza, per i pazienti: le liste d’attesa per gli esami specialistici.



Per alcune tipologie di test e diagnosi, infatti, è sempre più complicato trovare appuntamenti in strutture pubbliche o in centri in convenzione, in tempi adeguati e spesso, purtroppo, per il paziente aspettare significa correre il rischio di veder peggiorare il proprio stato di salute prima di poter intervenire al meglio.



Per alleviare il problema, il Centro Medico Torre ha scelto di venire incontro a chi ha bisogno di un esame diagnostico specialistico (come l’ecografia) in tempi rapidi e, al contempo, proponendola a un costo che è il corretto compromesso tra quello del ticket presso una struttura pubblica o convenzionata e il prezzo in regime privato. Il polo di Pordenone, dunque, “dimezza la distanza” tra il cittadino e l’esame clinico di cui ha bisogno, tendendo una mano ai pazienti che hanno bisogno di una diagnosi in tempi rapidi per non veder peggiorare il proprio stato di salute.



Medicina all’avanguardia: il nuovo densitometro del Centro Medico Torre

Accanto a proposte come quella riguardante le ecografie, il Centro Medico Torre continua a offrire una lunga serie di esami clinici condotti con strumenti all’avanguardia sul piano tecnologico. La novità della struttura è un densitometro, macchina che sfrutta i Raggi X per misurare la densità ossea e che, spesso, viene utilizzato per le donne entrate in menopausa che soffrono di problemi come l’osteoporosi.



Il nuovo macchinario acquisito del Centro Medico Torre effettua esami attraverso Raggi X a emissioni estremamente basse; inoltre è in grado di effettuare scannerizzazioni total body misurando, oltre alla densità ossea, anche la massa grassa e la massa magra del paziente. Come per l’ecografia, anche i test clinici da effettuare con il nuovo densitometro giovano di un trattamento misurato dal punto di vista del costo.



Le aree specialistiche del Centro Medico Torre

Accanto alle già citate diagnostica per immagini e cardiologia, il Centro Medico Torre conta aree specialistiche che si occupano di: analisi di laboratorio (comprese indagini genetiche e un laboratorio di seminologia), Procreazione Medicalmente Assistita di 1° livello, Ginecologia, Ginecologia oncologica e Ostetricia, Medicina estetica e laser terapia, piccola chirurgia ambulatoriale, Neuropsichiatria, Ortopedia (compresa Chirurgia della mano) e Medicina della Riabilitazione, Medicina dello Sport. Inoltre, presso il Centro lavorano specialisti di Nutrizione, Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Istologia Patologica, Urologia e Andrologia, Oculistica e Otorinolaringoiatria.



Il Centro Medico Torre è a Pordenone, in via Nazario Sauro 1, ed è aperto dalle ore 8:30 alle 19.00 da lunedì al venerdì, il sabato dalle 8:30 alle 12:30. Per prenotazioni e informazioni è possibile visitare il sito web ufficiale www.centromedicotorre.it o telefonare allo 0434.1906500.