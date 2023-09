Vicenza Comics&Games mette in scena la cultura pop contemporanea

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con BLU NAUTILUS SRL

L’autunno di Vicenza si apre all’insegna della cultura nerd e geek: con la 7° edizione di Vicenza Comics&Games, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023 alla Fiera di Vicenza.

Fumetti, videogiochi, fantasy, sci-fi; la cultura pop e ludica è un fenomeno che collega più generazioni, e Vicenza Comics&Games si propone come luogo di incontro per tutti coloro che ne sono appassionati, offrendo uno spazio sicuro per fare amicizia e scoprire nuove sottoculture.

Per la prima volta a Vicenza Comics&Games, il pubblico troverà 2 padiglioni di cui uno dedicato al gaming, agli e-sport, agli arcade, ai giochi carte collezionabili, da tavolo e di ruolo e l’altro dedicato a fumetti, action figure, artwork, accessori e gadget.

Ma ci saranno anche influencer, streamer, artisti, autori e, inoltre, non mancheranno esperienze attive ed entusiasmanti fra tornei, raduni, esibizioni, incontri con community con cui condividere interessi.

Ma chi saranno gli ospiti?

Per la prima volta a Vicenza Comics&Games ci sarà Pino Insegno: potrete conoscere l'attore, doppiatore, comico, conduttore tv e direttore di doppiaggio italiano sabato 30 settembre alle ore 17 con una intervista spettacolo e l’abbraccio finale dei tantissimi fan al termine dello show.

Un altro ospite speciale è Adrian Fartade, YouTuber che si occupa di divulgazione scientifica, dove tratta temi di scienza ed astronomia con un occhio di riguardo per le nuove generazioni. Inoltre, si potrà assistere al suo talk “Moriremo tutti?” Domenica 1 ottobre alle ore 14.

Ma a Vicenza Comics&Games ad ogni ora c’è dello spettacolo, questo grazie anche agli magnifici ospiti che animeranno entrambe le giornate della fiera.

Domenica 1 ottobre dalle 17 DisneiAmo, uno show live frizzante e interattivo che ripercorre i più grandi capolavori animati creati dal papà di Topolino dal 1937 fino ai nostri giorni, tra medley, sketch e canzoni indimenticabili con il doppiatore Pietro Ubaldi (voce di Doraemon, Patrick Stella, Taz e moltissimi altri personaggi iconici) e i cantanti Stefano Bersola, Letizia Turrà e Elisa Rosselli.

Talk, divertimento e ospiti a sorpresa

Le star di Vicenza Comics&Games non finiscono qui! Si parlerà di doppiaggio sabato 30 settembre con Giulia Maniglio ed Elisa Giorgio mentre domenica 1 ottobre ci sarà Valentina Pallavicino e Simone Lupinacci.

Anche la musica avrà la sua importanza al Vicenza Comics&Games: Il Pianista degli anime Edoardo Brugnoli sarà presente durante l’evento per accompagnare diversi talk e, ciliegina sulla torta, con la cantante Elisa Rosselli rivivremo le avventure delle magiche fatine Winx.

Area Gaming

Ega Stadium è un padiglione interamente dedicato al gaming: il pubblico sarà protagonista con oltre 100 postazioni con PC da gaming e console next gen a disposizione gratuitamente oltre a tornei emozionanti con i titoli del momento. I nostalgici troveranno rifugio in Arcade Story dedicata al retrogaming per divertirsi come in sala giochi con i cabinati più famosi degli anni 80 e 90 e, per gli appassionati di giochi da tavolo, tante aree ludiche dove giocare con tantissimi boardgames, giochi di ruolo, di strategia, miniature e card games collezionabili.

Cosplay e K-pop

Vicenza Comics&Gamse è il regno del Cosplay! Sono attesi tanti Cosplay noti e sarà possibile incontrarli in fiera e durante i loro meet & greet. Ritorna anche l'attesissima Gara Cosplay, domenica 1 ottobre dalle ore 15 per entrare nel multiverso del divertimento!

Ci sarà naturalmente la K-pop area, dove si radunerà la comunità di fan degli idol coreani, coordinata da KST - Kpop Show Time, con esibizioni, ospiti e area mercato, dove trovare dischi, merchandise originale e fan-art. Acchiappafantasmi, combattimenti con spade laser, raduni, auto customizzate, ospiti a sorpresa ed eventi imperdibili assicureranno divertimento e magia per tutti i pop culture lover!

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.fieredelfumetto.it