Torna la 44esima edizione di Arredamont: un’esposizione moderna dedicata all’arredamento delle case di montagna

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con LONGARONE FIERE DOLOMITI SRL

Tra gli eventi fieristici più attesi dell’anno, Arredamont torna ad animare i padiglioni di Longarone Fiere Dolomiti per una settimana a contatto con le migliori realtà imprenditoriali e artigianali, laboratori, incontri, prodotti innovativi e ricchi di originalità nella ricerca di forme e contenuti.

La patria del legno

Ai piedi delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, con i suoi oltre 17mila metri quadrati, il polo Fieristico di Longarone è la cornice perfetta per Arredamont, la patria del legno. Tra i padiglioni dell’esposizione rivive il valore creativo dei laboratori artigianali e l’eccellenza di prodotti unici e originali capaci di regalare sensazioni esclusive e ricreare ogni giorno dell’anno la deliziosa atmosfera della casa di montagna.

Eccellenze in fiera

Mostra per eccellenza dell’arredare in montagna, la 44esima edizione di Arredamont, è un evento unico nel panorama fieristico nazionale. Una manifestazione capace di attirare l’attenzione di migliaia di operatori del settore mobile-arredo e dei tantissimi visitatori (anche da Slovenia, Svizzera e Austria), che hanno così la possibilità di entrare in contatto con una rete specializzata di piccole e medie imprese, prevalentemente artigiane (202 i marchi aziendali presenti nell’ultima edizione).

Protagonista assoluto della manifestazione l’abete che incarna la vera e tipica essenza del mobile d’artigianato delle Dolomiti. Piallato a mano secondo una tradizione che si tramanda da generazioni, riesce a rendere caldo ogni ambiente e a donare sensazioni uniche e piacevoli. Dalle mani sapienti degli artigiani e dalla loro passione per il legno vengono modellati letti, armadi, tavoli, panche e sedie.

Soluzioni per ogni casa

Tra i settori espositivi, oltre a mobili e arredi per la casa di montagna, trovano spazio anche complementi d’arredo, serrande, scale e pavimenti, stufe, caminetti e sistemi di riscaldamento. Senza dimenticare le migliori soluzioni per arredare il bagno e materiali per il restauro edilizio e l’isolamento. Le proposte in esposizione saranno in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza per l’arredo, anche con mobili su misura.

Vicino al legno trovano spazio lavorazioni in pietra, ferro e tessuti in fibre naturali. Per prodotti che sanno esaltare la lavorazione artigianale e la cura del dettaglio delle boiseries in legno massello intarsiate e finemente rifinite, e che risplendono in soffici cuscini, tendaggi su misura, morbide coperte, tovaglie colorate, capaci di ricreare un ambiente confortevole, accogliente e arredato nel gusto della tradizione.

Una settimana ricca di eventi

Questo affascinante mondo caratterizzato da eccellenze, professionalità e unicità rivive in una settimana ricca di eventi che rappresenta il momento ideale per conoscere meglio tecniche secolari e materiali preziosi, attraverso incontri e momenti di approfondimento su temi di particolare interesse per arredatori e professionisti, architetti e per tutti gli appassionati.

Come le dimostrazioni dei grandi Maestri della Consociazione Italiana Tappezzieri Arredatori, presenza fissa orami da alcuni anni ad Arredamont. Ma si parlerà anche di altri aspetti che riguardano la salubrità degli ambienti. E di percorsi formativi per i giovani nel Sistema Casa con il Centro di Formazione e Sicurezza di Belluno.

Dal 29 ottobre al 6 novembre, Arredamont è visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00. Nelle giornate di mercoledì 2 novembre, giovedì 3 e venerdì 4, solo nel pomeriggio, con orario 14.00-19.00. Per maggiori informazioni, conoscere tutti gli espositori e consultare il programma completo della manifestazione è possibile consultare il sito internet www.arredamont.it.