“Terza Terra”, il genio di Michelangelo Pistoletto in mostra a Villa Manin

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ERPAC FVG

“Terza Terra. Michelangelo Pistoletto e Cittadellarte a Villa Manin”, questo il titolo della mostra che dal 26 maggio fino a fine anno porta nella splendida cornice di Villa Manin di Passariano (Udine), le opere straordinarie del maestro dell’Arte povera e della sua scuola di artistica Cittadellarte, la cittadella ampia come un piccolo paese cui Pistoletto ha dato vita a Biella, la sua città natale.



Un progetto artistico articolato che vede le opere di undici artisti italiani e internazionali dialogare con quelle del Maestro dell’arte contemporanea italiana ispirati dai temi a lui cari che pongono al centro del proprio lavoro una dimensione etica e sociale. Il programma si articola, inoltre, di un fitto calendario di incontri aperti al pubblico, per riflettere sulle nuove opportunità di intendere l’arte e sul ruolo dell’espressione artistica nella trasformazione della società e del territorio.



Michelangelo Pistoletto, le sue opere in mostra

Tra le figure di maggior rilievo all’interno del panorama artistico italiano, Michelangelo Pistoletto è stato il pioniere del movimento dell’Arte povera nato in Italia negli anni ‘60. Una corrente che ha come segno distintivo l’uso di materiali semplici e di riciclo utilizzati per rappresentare e dare vita a opere dal grande impatto visivo ma soprattutto in grado di veicolare un messaggio concettuale rivoluzionario.



“Terza Terra” permetterà di entrare in questo mondo, osservarne alcune delle opere più iconiche, esempi fulgidi che hanno segnato il percorso artistico di Pistoletto e dell’arte contemporanea in generale. Tra le sale di Villa Manin di Passariano trovano così spazio le “Superfici specchianti”, una serie di opere che meglio identificano la filosofia di pensiero del Maestro, che coinvolgono l’osservatore e l’ambiente che lo circonda riflettendoli per andare a creare un’interazione dinamica tra arte e realtà.



Con i suoi lavori, l’artista conosciuto in tutto il mondo mira, appunto, a mettere in discussione la separazione tra arte e realtà, invitando l’osservatore a una partecipazione attiva. Un concetto focale per Pistoletto, che ha spesso reso partecipe il pubblico per poter far comprendere appieno il messaggio insito nelle sue opere.



Villa Manin di Passariano accoglierà anche la “Venere degli stracci”, opera iconica che, attraverso una statua classica “affacciata” su un mucchio di stracci, rappresenta la bellezza capace di emergere e sopravvivere alla decadenza dei tempi. Si tratta di un chiaro messaggio nei confronti della società consumistica e su quanto l’arte possa indurre a riflettere su alcuni temi fondamentali per l’umanità.

“Terzo Paradiso”, installazione e sostenibilità

Uno degli elementi di maggior suggestione nel percorso della mostra è sicuramente il “Terzo Paradiso”, opera allestita nel parco di Villa Manin. Si tratta di una installazione di land art lunga 50 metri e realizzata in forma botanica e stimolata nella crescita dal biochar, un carbone vegetale che, oltre a non essere dannoso, riesce a migliorare la fertilità del suolo.



Il "Terzo Paradiso" ideato da Michelangelo Pistoletto è la fusione fra il primo paradiso, quello cui gli esseri umani erano totalmente integrati nella Natura, e il secondo, quello artificiale, sviluppato dall’intelligenza umana, fino alle dimensioni globali raggiunte oggi con la scienza e la tecnologia per condurre l’umanità alla sua terza fase, il “Terzo Paradiso” appunto, che si realizza nella connessione equilibrata tra l’artificio e la natura e si pone come passaggio a uno stadio inedito della civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza. A tal fine, come sottolineato dall’artista stesso “occorre innanzi tutto ri-formare i principi e i comportamenti etici che guidano la vita comune”. Non dunque una manifestazione artistica fine a sé stessa, ma un messaggio forte e chiaro che inneggia alla responsabilità sociale e ambientale.



Incontri e coinvolgimento del territorio

Il coinvolgimento tra persone e arte è un punto focale per Pistoletto e la mostra sarà arricchita per questo da un programma di eventi e incontri denominati "Arte della Demopraxia", che si terranno da giugno a dicembre. Incontri che vedranno protagonisti non solo artisti, ma anche esponenti delle istituzioni, delle imprese e della società.



Un’inedita occasione per approfondire tematiche care a Pistoletto e realizzate da Cittadellarte. Per l’occasione, nel Salone centrale della Villa è stata allestita un’arena temporanea progettata e realizzata con materiali ecologici e riciclabili dagli studenti dell’ISIA Roma Design di Pordenone. Un luogo dove discutere di sostenibilità, etica e cittadinanza globale in linea con i messaggi veicolati dal lavoro del Maestro.



La filosofia di Cittadellarte

Cittadellarte, fondata da Pistoletto a Biella, non è soltanto una scuola d’arte ma un istituto artistico espressione di un vero e proprio movimento, voluto per attuare una trasformazione sociale e, proprio per questo, impostato come un centro di ricerca con l’obiettivo di influenzare positivamente la società, cercando di far riflettere le persone per un reale cambiamento sociale.



I visitatori potranno così approcciarsi attraverso l’arte a tematiche importanti e profonde. Un dialogo a più voci offerto per stimolare una riflessione e smuovere verso una responsabilità collettiva di sostenibilità. Una mostra-viaggio imperdibile che trasporta il visitatore in un mondo contemporaneo e cerca di far riflettere sul ruolo dell’arte nella società. Una formidabile opportunità di vivere un’esperienza straordinaria, che unisce cultura e partecipazione attiva per una società più giusta e sostenibile.



La mostra sarà visitabile fino al prossimo 31 dicembre 2024 presso Villa Manin di Passariano, Piazza Manin, 10 – Codroipo (Udine) e sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 19 (la biglietteria chiude alle 18:30). Il 24 e 31 dicembre chiusura alle ore 14. Su prenotazione sono disponibili anche visite guidate. Maggiori info sul sito www.villamanin.it, telefonando allo 0432.821211 o inviando una mail a info@villamanin.it.