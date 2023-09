Settore calzaturiero, il Made in Italy parla al mondo

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con VENICEPROMEX S.C.A.R.L. - PADOVA PROMEX AZ. SPECIALE DELLA CCIAA

Eccellenza del Made in Italy, il distretto calzaturiero ha alle spalle una storia fatta di grande artigianalità, fondata sulla tradizione, ma con un occhio attento all’innovazione. Un’impostazione che grazie a qualità, cura al dettaglio, stile inconfondibile e l’unicità di una maestria artigiana senza pari ha saputo parlare e conquistare il mondo intero. Dai materiali selezionati con cura del dettaglio, alle linee diventate cult, fino alla profonda innovazione tecnologia e sostenibile, il settore calzaturiero riesce a rinnovarsi, pur mantenendo invariata la propria inconfondibile personalità.



Valorizzare l’eccellenza

Per dare voce e garantire a questo immenso patrimonio, che è anche cultura, Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta e Politecnico Calzaturiero hanno avviato uno specifico programma di promozione e marketing territoriale delle eccellenze del Distretto sui mercati esteri, in collaborazione con Venicepromex e con il compartecipazione della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, nell'ambito del Programma Interventi di promozione Economica ed Internazionalizzazione della Regione del Veneto per l'anno 2023.

Un’iniziativa importante che punta a permettere agli operatori internazionali del settore di conoscere dal vivo e toccare con mano il percorso di tradizione e innovazione che genera la calzatura di lusso. Un percorso che ha favorito l’evoluzione delle imprese, prevalentemente PMI, della qualità nelle loro creazioni e l’alta professionalità delle maestranze, che danno vita ed alimentano una specifica filiera con una produzione Made in Italy d’eccellenza.

Il Distretto della Calzatura Riviera del Brenta al MICAM

Sviluppato in partnership con Confindustria Veneto Est – Area Estero, il programma muove lungo due direttrici d’azione. La prima, in occasione della Fiera internazionale MICAM di Milano (manifestazione leader a livello mondiale per il settore calzaturiero) al via il prossimo 17 settembre. Fino al 20 settembre, infatti, verrà esposta una selezione di modelli realizzati dagli allievi diplomati nel 2023 presso il Politecnico Calzaturiero, così da celebrare il centenario di questa vera e propria istituzione d’eccellenza nella formazione professionale di modellisti e tecnici della calzatura in Riviera del Brenta fondata nel 1923.

L’esposizione verrà allestita vicino allo stand istituzionale di Assocalzaturifici presso il Padiglione 1 dell’area promozionale delle Regioni del MICAM. L’area sarà attrezzata con teche espositive, megaschermo per la proiezione di un video di storytelling ed evocative gigantografie di Venezia, per connotare il territorio di provenienza. L’arte calzaturiera, di cui il distretto della Riviera del Brenta raccoglie l’eredità nel segmento del lusso, nasce infatti nella Serenissima nel XIII secolo, grazie all’opera della confraternita dei Calegheri.



Parlare al mondo attraverso i social

Nella sua seconda fase l’iniziativa vede sbarcare in Riviera del Brenta una delegazione di 12 Fashion Influencers provenienti da Germania, Belgio e Kazakstan. Una selezione di figure di riferimento che trattano scarpe di lusso da donna e da uomo, compiuta meticolosamente da Assocalzaturifici e ICE Agenzia e che, il 19 e 20 settembre, sarà in Veneto, successivamente alla visita a Micam.

In questo modo i 12 influencers potranno vivere di persona l’esperienza del processo di creazione e produzione di un’eccellenza Made in Italy e, al contempo, entrare in contatto e conoscere un territorio straordinario e unico per ricchezza di storia e tradizioni, bellezze paesaggistiche, artistiche ed architettoniche, nonché di enogastronomia tipica. Eccellenze che, insieme a quella calzaturiera, lo rendono meta ineguagliabile: contesto di cui le calzature sono testimonianza d’eccellenza esportata in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni sulle attività del Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta, attivo dal 1976, è possibile visitare il sito internet www.acrib.it . Per info, novità e contatti della Scuola di formazione professionale e centro di ricerca ed innovazione per il comparto pelle calzature, Politecnico Calzaturiero, è invece possibile consultare il sito www.politecnicocalzaturiero.it