Servizi previdenziali e fiscali: la persona prima di tutto

In un contesto legislativo in continua evoluzione, soprattutto per quanto concerne i servizi dedicati al cittadino, è sempre più complesso essere al passo con gli aggiornamenti. In particolar modo in questi tempi, al passo con la trasformazione digitale, volta a semplificare le pratiche che finora ci hanno sempre impegnato con documenti cartacei e attese infinite, poter avere un punto di riferimento su cui contare è fondamentale. A tal proposito è sicuramente emblematico il nuovo motto della Uil Veneto, Il sindacato delle persone, che sostituisce lo storico “sindacato dei cittadini”.

«Ed è la filosofia che caratterizza il nostro modo di agire», spiega Roberto Toigo, segretario generale di Uil Veneto da settembre 2020, rieletto per un nuovo mandato nel luglio del 2022.

«Siamo consapevoli che il periodo che stiamo vivendo non è facile, ma abbiamo la forza e la determinazione per portare avanti le nostre battaglie e rivendicazioni. Per riuscirci dobbiamo essere un sindacato diverso, un sindacato che allarga gli orizzonti e potenzia gli strumenti di azione. Siamo il sindacato delle persone e spetta a noi rappresentare tutti coloro che non vengono messi in condizione di esercitare il proprio diritto di cittadinanza».

Giovani, anziani, lavoratori, pensionati, italiani, stranieri, per Uil Veneto non c’è differenza.

Il sindacato del pallino blu (il nuovo simbolo: senza spigoli, inclusivo) mette a disposizione una serie di servizi, offrendo una presenza capillare – oltre 50 sedi in tutto il territorio regionale - con operatori professionali e cortesi, che accompagnano e assistono le persone nel disbrigo delle pratiche.

Entrare in contatto con Uil Veneto è semplicissimo: è stata creata la App Uil Veneto, disponibile gratuitamente per tutti i telefoni, che permette di prenotare in autonomia i propri appuntamenti. Si cerca il servizio di cui si ha bisogno, si scarica l’elenco dei documenti necessari, si cerca la sede più vicina, si sceglie il giorno e l’ora in cui venire. Meno carte, addio alle code e una consulenza su misura.

Con la App Uil Veneto le persone possono prenotare le prestazioni fiscali e di patronato. Ma possono anche entrare in contatto con altri servizi: i contenuti si arricchiscono continuamente e inoltre si può restare sempre aggiornati sull’attività del sindacato.

In campo fiscale, tra le prestazioni offerte dal Caf Uil Veneto, ci sono il Modello 730, il Modello Redditi (ex Unico), l’ISEE, assistenza su locazioni, contratti e comodati, gestione colf e badanti, IMU. I servizi sono tantissimi: qui l’elenco completo.

In campo previdenziale, il Patronato Ital Uil Veneto offre assistenza sull’assegno unico, sulle domande di pensione, su ricostituzioni e supplementi, invalidità civile e indennità di accompagnamento, permessi di soggiorno, disoccupazione e molti altri ancora. Ecco l’elenco completo.

E se non si sa usare la App? Uil Veneto ha pensato anche a questo: c’è un sito dal quale è possibile effettuare in autonomia tutte le prenotazioni.

E per chi proprio non è abituato ad usare la tecnologia, c’è un numero unico regionale, lo 0412030331, al quale si può telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, per prenotare i servizi di Caf e Patronato.

«Uil Veneto è molto altro perché le esigenze delle persone sono diverse. Abbiamo aperto in tutte le province i centri di ascolto Mobbing & Stalking, con a disposizione avvocati e psicologi. Chi è vittima di violenza fisica o morale sul lavoro o in famiglia può recarsi nelle nostre sedi, o contattare in tutta sicurezza i centri attraverso la App».

E poi gli Uffici Vertenze, che offrono agli iscritti assistenza legale e tecnica sui contratti e gestiscono le conciliazioni.

«Uil Veneto – conclude Toigo - ha adesso una struttura completamente regionalizzata, sia per quanto riguarda le camere territoriali, che per i servizi e le società. Abbiamo snellito e reso più efficiente il nostro sindacato, senza intaccare la presenza politica né la capillarità degli uffici. Ci troviamo in una fase particolare della nostra vita. Bisogna ragionare su come immaginiamo la nostra regione da qui ai prossimi decenni, in termini occupazionali e sociali. Le transizioni digitale e ambientale porteranno molti cambiamenti: non li dovremo subire, ma indirizzare e governare. Uil Veneto, con i suoi sindacalisti e delegati, con i suoi servizi alle persone, lavora ogni giorno proprio per questo. Il nostro obiettivo è un Veneto più giusto».