Scuole paritarie: realtà a stretto contatto con il mondo del lavoro

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X

Riconosciute dal Sistema Nazionale di Istruzione come “istituzioni scolastiche non statali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati da requisiti di qualità ed efficacia”, le scuole paritarie ricoprono oggi un ruolo estremamente importante per la società, rivelando la propria centralità nel sistema scolastico nazionale.

Abilitate a rilasciare titoli a tutti gli effetti equiparati a quelli degli istituti statali e con valore legale, riconosciuto dalla Legge 62 del 10 marzo 2000, nei loro percorsi di studi, le scuole paritarie offrono possibilità uniche e differenti, capaci di soddisfare le richieste ministeriali e, al contempo, aprire a opportunità di crescita uniche per studenti e famiglie: dagli insegnamenti proposti agli sbocchi lavorativi, anche e soprattutto a stretto contatto con il mondo imprenditoriale.

L’impresa entra in classe

Su questo solco si inserisce l’attività del Collegio Vescovile Pio X di Treviso, che da quest’anno arricchisce la sua ampia offerta formativa rilanciando l’indirizzo in Amministrazione Finanza e Marketing dell’Istituto Tecnico Economico.

Un percorso presentato in una veste metodologica e didattica aggiornata, che tiene conto delle indicazioni e dei suggerimenti provenienti dal tessuto imprenditoriale e aziendale del trevigiano. Un percorso che poggia anche sulla lunga e consolidata esperienza in materia del Pio X per portare letteralmente in classe il “sistema-impresa”.

Con concreta aderenza alle realtà, gli studenti entrano, così, in contatto con un corso in grado di promuove l’attivazione e la maturazione di competenze inerenti alla gestione aziendale. Un’offerta formativa che sull’intero quinquennio presenta un approccio metodologico innovativo che si fa garante di uno sviluppo di competenze specifiche nella gestione aziendale: dall’interpretazione dei risultati economici alle diverse funzioni che caratterizzano il sistema azienda.

Formazione solida e a contatto con la realtà

A garanzia di risultati tangibili e importanti raggiunti, il Pio X si affida a una squadra docenti di valore assoluto e una estesa rete di aziende professionali partner, che collabora da anni con l’istituto e avvia progetti formativi altamente professionalizzanti. Un canale aperto e costante con il mondo impresa che, abbinato a una formazione solida e sfaccettata, permette agli studenti diplomati di entrare direttamente in azienda o di proseguire con successo gli studi universitari.

Un’offerta completa e sfaccettata

Caratterizzato dalla costante capacità di innovare l’offerta, il Pio X adegua i propri insegnamenti ai reali bisogni della società, in equilibrio tra le esigenze degli studenti e quelle caratterizzanti il territorio economico-sociale che lo ospita. Il tutto, anche attraverso percorsi personalizzati in grado di attivare passioni e sviluppare il talento, incontrando al contempo le necessità dell’imprenditoria locale.

Inoltre vengono inserite diverse aree di insegnamento: da quella Linguistica e Umanistica a quella Matematica, che comprende anche Fisica, Informatica ed Economia, fino all’area Economico-aziendale e Giuridica e a quella Scientifico-esperienziale e delle Scienze Umane.

Gli studenti entrano a contatto con un approccio fortemente esperienziale che, nel triennio, viene integrata da Percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e di Orientamento in azienda e con esperienze di Service Learning, che vedono le ragazze e i ragazzi prodigarsi in servizi di pubblica utilità a favore dei cittadini di Treviso.

Il Pio X inoltre include nella propria offerta la novità di insegnamenti ed esperienze per lo sviluppo di competenze relazionali, capacità sociali e qualità di leadership, ma anche esperienze outdoor per imparare nel concreto a gestire le esperienze, maturare skills di interazione, problem solving, programmazione e gestione di un evento.

Un supporto concreto alle famiglie

Istituito nel 1920, il Collegio Pio X propone oggi un’offerta formativa completa che, oltre alla Scuola Secondaria di I Grado, ai Licei Classico, Scientifico e Linguistico e al Pio X International, comprende la Scuola dell’Infanzia e Primaria – con sede in Borgo Cavour e la Scuola dell’Infanzia e Primaria Maria Bambina, arrivando ad accogliere ogni anno circa 1.500 famiglie.

Con sede in Borgo Cavour 40 a Treviso, per maggiori informazioni sull’attività e l’offerta del Pio X è possibile consultare il sito internet www.collegiopiox.it, scrivere agli indirizzi informazioni@collegiopiox.it o segreteriacollegiopiox@sicurezzapostale.it (PEC), e ancora telefonare allo 0422/411725.