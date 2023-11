Scuola e valori, un binomio imprescindibile per il futuro di bambini e ragazzi

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con VILLA GRIMANI S.R.L.

Cruciale nel percorso di crescita e sviluppo fin dai primi anni di vita, la scuola non solo fornisce conoscenze e nozioni secondo il piano di studi impostato dal Ministero, ma concorre in modo decisivo a plasmare la personalità e a trasmettere valori fondamentali, promuovendo al contempo competenze sociali indispensabili per porre le migliori basi possibili al domani di bambini e ragazzi.

Nel corso degli anni, il concetto stesso di scuola ha subito una importante evoluzione, portandola a staccarsi dall’essere considerata un mero luogo di istruzione per abbracciare una definizione più ampia di ambiente dinamico, che miri a formare gli alunni nel senso più ampio del termine.



Dalla scuola dell’infanzia alla Secondaria di primo grado

Tra le realtà che integrano al meglio insegnamento e capacità di trasmettere ai propri studenti i valori dell’educazione e del rispetto c’è senza dubbio Villa Grimani International School. Eccellenza educativa di Via Leonardo da Vinci, 4 a Noventa Padovana, a cinque minuti da Padova, l’istituto segue il percorso di crescita dei bambini e dei ragazzi dal primo anno di vita, con il suo Centro per l’infanzia, fino alla Scuola Secondaria di primo livello, passando per la Primaria.

Fondata nel 1998 da un gruppo di genitori con l’intenzione di offrire ai propri figli la possibilità di frequentare una scuola capace di garantire un’educazione eccellente in un ambiente felice e di mentalità aperta, Villa Grimani propone ancora oggi una programmazione giornaliera interamente in lingua inglese, eccezion fatta per gli insegnamenti di italiano e matematica.

Una realtà in lingua e in continua evoluzione

L’istituto continua a migliorare ed evolvere seguendo le necessità del presente per garantire un brillante futuro ai propri studenti, seguiti con attenzione grazie alla competenza certificata di insegnati madrelingua e a metodologie di insegnamento d’eccellenza condotte in aule ampie e spaziose per classi con un numero ridotto di studenti.

Immersa in un parco verde da oltre 35.000 mq, la struttura presenta 3.000 mq di aule, con laboratori di ogni genere (teatro, musica, scienze e computer ecc.) e specifici per ognuno dei tre dipartimenti di studio e circa 80 membri del personale, tra staff e docenti.



Gli obiettivi della scuola

Villa Grimani mira a educare e formare i propri studenti fornendo loro un’adeguata istruzione, attraverso la scoperta della cultura europea ed internazionale. Un impegno che punta a far crescere la scuola nella qualità dell’offerta formativa e didattica, per renderla sempre più un trampolino a una conoscenza più ampia e completa possibile.

Tra gli obiettivi educativi fondanti rientra, inoltre, il rispetto, inteso come per sé e per gli altri e posto come uno degli aspetti più importanti su cui lavora la scuola. A questo si aggiunge un’educazione fornita in un ambiente multilingue e incentrata sullo sviluppo dei talenti personali e il concetto di responsabilità verso se stessi, gli altri e l’ambiente, proiettata alla futura vita adulta.



Centro Infanzia

L’approccio didattico adottato è multi-sensoriale nei primi anni di vita per evolvere e giungere a un insegnamento completo, multidisciplinare con al centro le lingue e l’internazionalizzazione, riservando sempre la massima importanza alla crescita e soddisfazione dell’individuo.

In tal senso, il Centro Infanzia è situato in un edificio indipendente dedicato e luminoso, nel quale insegnati madrelingua seguono il programma “Early Years Foundation Stage” del Regno Unito, pensato per soddisfare le esigenze di ogni singolo bambino, in un ambiente positivo, strutturato e stimolante, in cui i bambini possono esplorare, sperimentare ed essere esposti fin da subito a ricche esperienze educative, tutte condotte in lingua inglese.



Un trampolino verso il futuro

Negli anni della Scuola Primaria, alle lezioni tradizionali previste dal programma ministeriale sono affiancate ore di arte, musica, informatica e visite settimanali alla biblioteca della scuola. La Secondaria di Primo grado concentra, infine, le proprie attenzioni e attività allo sviluppo dell’uso delle lingue, con l’introduzione dello spagnolo e del tedesco. Gli studenti possono, inoltre, scegliere se studiare la matematica in inglese o in italiano. Il percorso incoraggia gli alunni a diventare completamente autonomi nel proprio lavoro e a studiare in modo efficiente, preparandoli al meglio alla scelta dell’istituto superiore.



Attenzione e servizi

Attenta alle necessità di studenti e famiglie, Villa Grimani International School permette iscrizioni in qualsiasi momento dell’anno scolastico, fornendo anche lezioni di supporto individuali in caso di necessità per mettersi in pari con il patrimonio linguistico e mette a disposizione un servizio scuolabus. Grazie a un importante investimento sostenuto negli ultimi anni, è anche presente una mensa, che offre pietanze cucinate in loco. Presente anche il servizio di doposcuola pomeridiano e il centro estivo pensato per bambini dai tre anni in su, con laboratori, attività e uscite didattiche.



Open Day

Per entrare in contatto con l’istituto, i prossimi 12 dicembre e 13 gennaio sono in programma due Open Day che permettono di visitare la scuola e osservare da vicino insegnanti e alunni al lavoro nella loro quotidianità. Per maggiori informazioni e approfondire le iniziative di Villa Grimani International School è possibile visitare il sito internet villagrimani.it . Info anche allo 049 8933833 e al 366 9849467, mail info@villagrimani.it . Orari di segreteria da Lunedì a Venerdì, ore 9.00– 10.00 / ore 14.00 – 15.00.