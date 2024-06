Raggiungere Sicilia e Sardegna da Livorno non è mai stato così confortevole e conveniente

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con GRIMALDI LINES

Grimaldi Lines avvicina il Nord Italia alla Sicilia e alla Sardegna, trasformando i viaggi per le isole in vere e proprie minicrociere grazie alla qualità offerta dalle proprie navi. Per l’estate 2024 il gruppo leader del settore ha, infatti, introdotto una serie di novità volte a rendere ancora più piacevoli i tragitti in traghetto da Livorno verso Palermo e Olbia.

La rotta Livorno-Palermo “stinge” l’Italia

Un collegamento diretto e confortevole tra il Nord e il Sud, tra la Toscana e la Sicilia: la rotta Livorno-Palermo di Grimaldi Lines avvicina l’Italia e offre soluzioni di viaggio estremamente più piacevoli rispetto a un lungo spostamento in auto o in treno. Durante l’anno, la rotta è coperta da 3 viaggi settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì), con partenza alle ore 18:30 e arrivo alle ore 14 del giorno seguente), mentre i traghetti dal capoluogo siciliano al porto toscano sono programmati il martedì, il giovedì (entrambi con partenza alle ore 18:30) e il sabato (partenza alle 19:30, ma dal 1° giugno al 3 ottobre il viaggio inizia alle ore 18:30).

Livorno-Palermo: la qualità a bordo della Zeus Palace

A coprire la rotta è la Zeus Palace, traghetto che, oltre alle sistemazioni su poltrone e passaggio ponte, dispone di tre diverse tipologie di cabine: alle interne/esterne da 4 posti letto (dotate di servizi propri), si aggiungono le Superior, dotate di una quadratura più ampia, oltre a tv e mini-bar, e quelle progettate per agevolare il viaggio a persone con disabilità. Il ponte esterno e quello interno sono dotati di caffetterie aperte con servizio bar 24h, mentre la sala self-service permette di gustare un pasto veloce e informale. Chi, invece, ha precise esigenze a tavola può provare la cucina del ristorante à la carte presente a bordo.

Grimaldi Lines punta a trasformare il viaggio da Livorno a Palermo in una piacevole esperienza: i passeggeri della Zeus Palace possono quindi rilassarsi nella piscina sul ponte esterno o prendere il sole sulle sdraio a bordo vasca. Dal pomeriggio, inoltre, non manca l’intrattenimento con musica live e piano bar. La Zeus Palace ospita, inoltre, una sala massaggi e una sala videogames. Non mancano, naturalmente, le possibilità di svago per i più piccoli, con l’area attrezzata per il divertimento dedicata ai bambini.

Livorno-Olbia: due navi al giorno per tutta la settimana

Se la Sicilia è vicina, con Grimaldi Lines la Sardegna è davvero dietro l’angolo. La rotta da Livorno a Olbia, città da cui è facile raggiungere le splendide località della Costa Smeralda e l’isola della Maddalena, presenta infatti un gran numero di soluzioni, con partenze tutti i giorni della settimana e, in alcuni casi, anche più partenze al dì. Fino al 6 giugno, da Livorno un traghetto parte il lunedì alle ore 22:30 (con arrivo alle ore 7:30 del giorno seguente) e due traghetti in tutti gli altri giorni della settimana, il primo alle ore 10 (con arrivo alle 18:30) e il secondo alle ore 22:30 (arrivo alle 7:30 del giorno seguente). Ma dal 7 giugno e fino al 22 settembre anche il lunedì vedrà due le navi Grimaldi Lines in viaggio verso Olbia, alle 10 e alle 22:30.

Lo stesso accade per la rotta inversa, da Olbia a Livorno: fino al 6 giugno ci sarà un solo traghetto programmato al lunedì (alle ore 22) e due navi in partenza gli altri giorni ma dal 7 giugno al 18 agosto le navi Grimaldi Lines partiranno per la Toscana due volte al dì.

Livorno-Olbia a bordo delle “gemelle” Cruise Sardegna e Cruise Europa

Tale frequenza è garantita da ben due traghetti in viaggio sulla rotta Livorno-Olbia, la Cruise Sardegna e la Cruise Europa. Si tratta di due navi gemelle, che accanto alle soluzioni su poltrone (business e standard) offrono 4 diverse tipologie di cabine: le interne/esterne sono dotate di 2, 3 o 4 posti letto e servizi; le Junior Suite da 3, 4 o 5 posti presentano una quadratura più ampia, con letto matrimoniale e divano, tv, telefono e mini-bar; le Owner’s Suite, destinate a chi vuole viaggiare al massimo della comodità grazie alla presenza di una doccia idromassaggio e, solo in alcune di esse, di un doppio ambiente, uno con camera da letto matrimoniale e grande armadio, l’altro con un salottino dotato di due divani letto singoli, mini-frigo e televisore. Infine, le due navi sono dotate di cabine disabili da 3 posti per i passeggeri con mobilità ridotta.

La Cruise Sardegna e la Cruise Europa sono dotate di sala self-service e ristorante con menu à la carte, oltre a caffetterie interne ed esterne, alcune delle quali in prossimità della splendida piscina sul ponte esterno. I viaggiatori potranno, così, trascorrere il viaggio rilassandosi, giocando ai videogames nella sala dedicata o godendo degli spettacoli dal vivo. Per chi ama scatenarsi, in serata si accende la discoteca sotto la cupola di cristallo del ponte principale. Anche su queste navi, inoltre, è presente un negozio per lo shopping e l’area dedicata al divertimento dei bambini. Per maggiori informazioni e prenotare i propri biglietti sui traghetti Grimaldi Lines da Livorno per la Sicilia e la Sardegna è possibile visitare il sito ufficiale della compagnia www.grimaldi-lines.com , contattare il Call Center al numero 081.496444 o scrivere una e-mail all’indirizzo info@grimaldi.napoli.it