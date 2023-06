Raggiungere le isole da Livorno non è mai stato così facile

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con GRIMALDI LINES

Con l’avvicinarsi della stagione estiva è tempo di organizzarsi per decidere dove trascorrere le proprie ferie. Le mete predilette per la bella stagione restano quelle di mare, perfette per chi va alla ricerca di un po’ di relax e di tranquillità o di ambienti vivaci e pieni di iniziative. Una delle decisioni da assumere con altrettanta consapevolezza è anche il mezzo di trasporto per arrivare a destinazione, ancor più nel caso in cui occorra raggiungere un’isola. Il traghetto rappresenta una delle scelte più gettonate dai turisti: in confronto agli aerei sono più confortevoli, offrono un’esperienza di viaggio più suggestiva e soprattutto danno la possibilità di caricare la propria vettura a bordo.

Una certezza nel settore è rappresentata da Grimaldi Lines, i cui traghetti di ultima generazione e cruise ferry all’avanguardia garantiscono prezzi vantaggiosi, facilità di prenotazione e un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort e ricca di attività a bordo, che trasformano il tragitto verso la vacanza a parte integrante di essa.

La compagnia copre tutte le destinazioni principali e le mete preferite dai turisti grazie ai venti collegamenti regolari in tutto il Mar Mediterraneo: sette tratte per la Sardegna, quattro per la Sicilia e per la Grecia, tre per la Tunisia e due per la Spagna.



Livorno – Palermo: alla scoperta della Sicilia occidentale

La tratta Livorno – Palermo di Grimaldi Lines assicura il miglior prezzo per spostarsi dal centro-nord dello stivale verso la più grande isola italiana, alla scoperta dei suoi mari cristallini, delle sue spiagge bianchissime e del suo patrimonio culturale talmente variegato da risultare unico al mondo. Giunti nella città palermitana, un luogo vivace e colorato, intriso di storia e tradizione, valorizzato da eventi e iniziative, ricco di reperti storici e dall’architettura variegata, ci si può spostare in tutta la zona limitrofa della Sicilia occidentale, alla scoperta, tra le altre, di San Vito Lo Capo – bellissimo comune a metà tra il promontorio del Monte Monaco e la Piana dell’Egitarso -, della Riserva Naturale dello Zingaro, di Erice, di Cefalù e di tanti altri luoghi suggestivi raggiungibili con la propria vettura che è possibile portare a bordo.

I traghetti di questa tratta partono tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle 18.30 e arrivano a destinazione alle 14 del giorno successivo; il ritorno è previsto ogni martedì, giovedì e sabato agli stessi orari dell’andata. Per maggiori informazioni comunque è possibile consultare la pagina web dedicata alla tratta Livorno-Palermo.



Livorno – Olbia: raggiungere il nord della Sardegna a prezzi vantaggiosi

Anche il collegamento con l’altra maggiore isola italiana offre prezzi estremamente vantaggiosi grazie alla tratta Livorno – Olbia, che permette di raggiungere comodamente la parte orientale dell’isola e trovarsi subito immersi tra i divertimenti e la movida della Costa Smeralda, tra le bellissime spiagge e mari della Maddalena e il suggestivo Golfo di Orosei. Per il viaggio è possibile scegliere tra una varietà di alternative che spaziano dal passaggio ponte alle poltrone e cabine. Senza dimenticare che sulle navi Cruise Sardegna e Cruise Europa che coprono la tratta sono presenti numerosi servizi a bordo: piscina, solarium, negozio, bar e saloni, ristorante a-la-carte, ristorante self-service, sala giochi, discoteca e un’area apposita per bambini che trasformano la traversata in un vero e proprio inizio di vacanza.

Dal 9 giugno al 13 agosto i collegamenti partono due volte al giorno: alle 10.30 con arrivo alle 19.30 e alle 22.30, con traversata notturna che arriva a destinazione alle 7.30 del giorno successivo. Dal 14 agosto al 24 settembre gli orari rimangono gli stessi, ad eccezione di quello di arrivo del traghetto che parte da Livorno alle 10.30, previsto in anticipo alle 18. Per scoprire la tabella completa con tutte le date e gli orari della stagione estiva consulta la pagina dedicata ai traghetti per Olbia.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.grimaldi-lines.com/it/. In alternativa, si può contattare l’azienda via mail all’indirizzo info@grimaldi.napoli.it, o chiamare il numero 081/496444 oppure tenere d’occhio la pagina Facebook di Grimaldi Lines, sempre aggiornata con le ultime novità e promozioni.