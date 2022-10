Quattro anni di “Pulminoamico”: un impegno concreto a favore delle persone più fragili

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con ARGOS SPA

Come sostenere concretamente gli anziani o le persone diversamente abili che necessitano di un aiuto nel quotidiano? L’iniziativa “Pulminoamico” rappresenta un’efficace risposta che, grazie all’ausilio di un Doblò attrezzato per il trasporto di persone a mobilità ridotta, ha permesso di assistere, attraverso i 5.296 viaggi fin qui realizzati, numerosi utenti, garantendo loro viaggi in sicurezza e comodità verso centri ludico-ricreativi, ospedali e altri ambulatori. “Pulminoamico”, infatti, garantisce un supporto quotidiano per ogni esigenza legata alla mobilità. Il progetto dura da quattro anni e ha fatto – è il caso di dirlo – tanta strada: sono quasi 50 mila, infatti, i chilometri percorsi nell’ambito dell’iniziativa solidale. Tanta strada, si diceva, ma non ancora abbastanza: non lo è mai quando in campo vi sono elementi valoriali di grande spessore e realtà imprenditoriali capaci di fare impresa in maniera inclusiva. Dopo aver contribuito al progetto quadriennale di Pulminoamico nel comune di Rubano, Argos S.p.A. ha deciso di rinnovare la sua partecipazione per il prossimo biennio.

I numeri di un progetto durato 4 anni

Argos S.p.A., azienda fornitrice di energia elettrica e gas da anni radicata nel territorio padovano, è stata tra le prime realtà a farsi portavoce del progetto e a supportarlo in maniera concreta. I numeri – che restituiscono la fotografia di quanto accaduto in quattro anni – sono eloquenti: 672 interventi annui rivolti ad anziani, 240 a persone diversamente abili e altri 412 di utilità per i Servizi Sociali locali, rivolti indistintamente ad adulti e bambini.

Un processo virtuoso in nome del bene comune

La grande attenzione che molte realtà locali pongono verso la tutela delle persone più deboli, promuovendo valori sociali improntati sulla solidarietà, è alla base di ciò che da sempre ha fatto di “Pulminoamico” ben più di un semplice mezzo di trasporto per persone anziane o diversamente abili.

“Al centro del nostro piano di sviluppo poniamo sempre grande attenzione e sensibilità alle persone più deboli delle comunità a noi più vicine, poiché tra i nostri valori vi è la vicinanza al territorio e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini”, queste le parole del Presidente di Argos S.p.A., Alberto Peruzzo.

I ringraziamenti del comune di Rubano

Il Comune di Rubano, direttamente coinvolto nell’iniziativa, ha inviato una lettera di ringraziamento ad Argos S.p.A., tra le prime realtà a sposare il progetto e renderlo tanto accessibile quanto riconoscibile. “La preziosa sponsorizzazione grazie alla quale, in questi quattro anni, si è potuto garantire il trasporto di anziani, disabili o persone in difficoltà, è un fatto di primaria importanza, al quale va restituito ampio risalto e per il quale occorre ringraziare chi ha sostenuto il progetto sin dal principio.