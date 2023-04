Pratiche agricole sostenibili: bandi per oltre 60 milioni di euro grazie ai fondi europei per lo sviluppo rurale

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con REGIONE VENETO - DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Adottare tecniche di coltivazione più attente all’ambiente e al clima è una delle leve fondamentali per rendere l’agricoltura ancora più sostenibile dal punto di vista ambientale e per garantire il rispetto e la tutela delle risorse naturali per le generazioni future. Grazie ai fondi europei del Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027, gestito e cofinanziato dalla Regione del Veneto, sono disponibili cinque diversi bandi per finanziare questo genere di impegni. Agricoltori singoli o associati, aziende agricole e altri soggetti gestori del territorio, potranno presentare domanda di finanziamento fino al 15 maggio.



Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli

L’intervento, il cui importo a bando ammonta a 8 milioni di euro, prevede un sostegno a favore dei soggetti che si impegnano per cinque anni ad adottare sulle superfici a seminativo le tecniche agronomiche che mantengono inalterati i processi naturali di rigenerazione del terreno, come la semina su sodo e “no tillage”. Possono presentare domanda per accedere al sostegno, agricoltori singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole.

Gestione sostenibile dei prati permanenti

Questo intervento prevede sostegni per la gestione di prati permanenti, in quanto aree con elevata presenza di vegetazione semi-naturale e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico. In quanto tali, esse favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat e contribuiscono a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Per questo genere di pratiche sono stati stanziati 20 milioni di euro. Possono presentare domanda per accedere al sostegno agricoltori singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole.



Gestione attiva infrastrutture ecologiche

Per questo intervento è stata prevista l’attivazione di due distinte “azioni”: gestione attiva di formazioni arboreo arbustive (30,4 milioni a bandi) e gestione attiva di boschetti nei campi (1,5 milioni di euro). L’intervento in generale prevede aiuti per la gestione attiva di infrastrutture ecologiche allo scopo di migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee, potenziare le connessioni ecologiche, sostenere la biodiversità in aree agricole, riqualificare i paesaggi agrari semplificati ed aumentare la capacità di fissazione della CO2 atmosferica. Possono presentare domanda per accedere al sostegno agricoltori singoli o associati, enti pubblici gestori di aziende agricole e altri gestori del territorio.

Allevatori custodi dell'agrobiodiversità

L’intervento prevede un premio annuale a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle razze animali di interesse locale soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. Possono presentare domanda per accedere al sostegno agricoltori allevatori singoli o associati; altri soggetti pubblici o privati. Le risorse a bando ammontano a 3 milioni di euro.

E’ possibile consultare le schede di bandi ed accedere ai documenti al presente link.



Risorse e priorità

Per i cinque anni dal 2023 al 2027 lo sviluppo rurale in Veneto può contare su una dotazione finanziaria complessiva di 824,6 milioni di euro, che sosterrà l'attuazione di 44 diversi interventi. Le priorità che il Veneto ha dato alla propria programmazione sono: i giovani, la sostenibilità, l’innovazione, la vivibilità delle zone rurali, il sostegno alle aree più fragili e la focalizzazione degli interventi e delle risorse.



Il Veneto e il Piano strategico nazionale della PAC

Tutti i bandi, attivati dal Complemento regionale, vengono gestiti dalla Regione del Veneto nel quadro del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027, che regola i pagamenti diretti alle aziende e il sostegno alle organizzazioni comuni di mercato (il cosiddetto “primo pilastro”) e gli interventi di sviluppo rurale (“secondo pilastro”), la cui attuazione è in capo alle regioni italiane.



Il Veneto e gli obiettivi europei

Gli interventi del Complemento regionale per lo sviluppo rurale concorrono a sostenere la crescita e la transizione ambientale dei settori agricolo, agroalimentare e forestale regionali. Gli interventi che verranno finanziati contribuiranno a perseguire i dieci obiettivi della Politica agricola comune e i target delle strategie Farm to fork e Biodiversità che declinano il Green Deal europeo.