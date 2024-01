Oltre la formazione: INDE, il progetto per far incontrare giovani e professionisti

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con GRUPPO DANIELI

Azzerare la distanza tra scuola e mondo del lavoro, dando la possibilità ai giovani di formarsi come professionisti e l’opportunità di entrare in una grande realtà produttiva. È questo l’obiettivo di INDE, il progetto varato nell’ormai lontano 1995 dal Gruppo Danieli, multinazionale con sede a Buttrio (Udine) che rappresenta uno degli attori più importanti del settore siderurgico italiano e internazionale.

Da quasi 30 anni INDE forma più di 40 studenti ogni anno, offrendo loro un percorso di studi di 8 mesi all’interno della propria Academy nel corso del quale vengono affiancati dai dipendenti del Gruppo Danieli e al termine del quale si apre l’opportunità di entrare in azienda con un contratto di apprendistato: una formula vincente, che funziona, come dimostrano le oltre 190 figure professionali formate da INDE negli ultimi 5 anni.

Il progetto prevede la specializzazione in diverse professioni: tecnici di reparto, progettisti meccanici e in ambito civile, supervisori tecnici di cantiere e buyer. Il punto in comune è il metodo del progetto INDE, il learning by doing, che permette ai giovani di costruire la propria competenza con una reale formazione sul campo, sotto la guida dei tutor interni scelti tra le migliori professionalità del Gruppo Danieli.

INDE, il progetto basato sul learning by doing

Fare esperienza sul campo, accanto a tecnici e professionisti navigati, è la via più rapida per colmare il gap tra le competenze assunte a scuola e quelle necessarie per fare la propria parte nel mondo del lavoro. È questa l’idea alla base del progetto INDE, dedicato a neodiplomati e neolaureati, che si sviluppa nell’arco di 8 mesi, i primi 6 dei quali dedicati alla formazione in Danieli Academy, sotto la guida di tutor selezionati di anno in anno tra i migliori tecnici dell'azienda. In questo periodo, per ogni diversa figura professionale è previsto un training personalizzato con lezioni teoriche, 48 corsi per un totale di 225 ore in aula.

Nei restanti 2 mesi si passa invece all’attività presso lo stabilimento di produzione, con i giovani che hanno la possibilità di acquisire competenze direttamente dal processo produttivo. In questo percorso, gli studenti hanno l’opportunità di sperimentare direttamente diverse mansioni attraverso la job rotation e, dunque, di trovare il posto più adatto a loro in azienda.

L’investimento sui giovani: il contratto di apprendistato

La convinzione del Gruppo Danieli nella necessità di aiutare i giovani è testimoniata dai 3 milioni di euro investiti annualmente nella formazione, di cui 10% dedicato al finanziamento dell’Academy. E poi dalla concretezza della proposta professionale legata al progetto INDE.

Per i giovani che entrano in azienda attraverso il percorso INDE non è previsto un semplice rimborso spese, ma un vero contratto di apprendistato, con stipendi regolari. Il Gruppo Danieli pone dunque un vero investimento sui giovani, offrendo un percorso altamente professionalizzante in un contesto dinamico ed innovativo.

Selezioni aperte: le figure professionali ricercate dal Gruppo Danieli

Sono diverse le figure professionali su cui si concentra la formazione del progetto INDE. L’edizione 2023/24, attualmente in corso, sta formando 31 progettisti meccanici, 2 buyer e 6 tecnici di reparto con diverse mansioni (montatori meccanici, addetti macchine utensili, saldocarpentieri), professionisti sempre più importanti per il Gruppo Danieli anche per la difficoltà di reperirne sul mercato. Per l’edizione 2024/25, oltre a queste professioni, si cercano anche tecnici commerciali.

Le selezioni per il progetto INDE sono sempre aperte. Per maggiori informazioni o per iscriversi al progetto è possibile visitare la sezione carriere sul sito danieli.com o scrivere una e-mail a academy@danieli.it.