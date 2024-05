Latteria Soligo: freschezza autentica che conquista ogni palato

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con LATTERIA SOLIGO

Quando un gruppo di coraggiosi allevatori diede vita alla Latteria Sociale di Soligo, probabilmente non immaginava che quella piccola realtà sarebbe diventata un'eccellenza riconosciuta in tutta Italia e oltre. Oggi, a distanza di oltre 140 anni (traguardo tagliato nel 2023) la cooperativa trevigiana può vantare numeri da leader di mercato, con 160 stalle conferitrici dislocate nel trevigiano e una quota del 30% in Regione. Ma non solo: forte del legame indissolubile con il proprio territorio, Soligo ha saputo evolversi restando fedele alla propria vocazione di realizzare prodotti lattiero-caseari di altissima qualità, tanto da conquistare i palati più esigenti e le principali insegne della GDO.



Linea senza lattosio: bontà ad alta digeribilità

Latteria Soligo coniuga la tradizione casearia con le più moderne tecniche produttive, al fine di soddisfare al meglio le esigenze di tutti i consumatori. Il successo più recente di Soligo è sicuramente l'introduzione della nuova linea di prodotti con lattosio inferiore allo 0,01%, che rappresenta un punto molto importante per l'azienda. Un traguardo raggiunto grazie all’utilizzo di un enzima introdotto in fase di lavorazione del latte e una scelta consapevole per permettere anche a chi soffre di intolleranze di godere dei prodotti lattiero-caseari più apprezzati.



Il cuore dell’offerta senza lattosio Soligo è il latte ad alta digeribilità, disponibile in versione fresca pastorizzata o a lunga conservazione “che dura di più”, arricchito con nutrienti essenziali, calcio e vitamine. Le sue note dolci, delicate e cremose ne fanno la scelta ideale per la colazione, in cucina e per il consumo diretto.



Spazio poi alla mozzarella a taglio julienne, per farcire in modo leggero e gustoso le pizze al taglio, e allo stracchino fresco e cremoso quanto i suoi "cugini" con lattosio. Completano l'offerta le creme spalmabili, dal mascarpone al caffè, alternative perfette come condimento o come morbida merenda.



L'innovazione al servizio del territorio

Il percorso che ha portato Latteria Soligo a essere un'eccellenza nel campo agroalimentare è stato contraddistinto dall'attenta e accurata selezione delle migliori materie prime provenienti soltanto da allevamenti locali controllati per poter offrire al consumatore elevata qualità e ricercata eccellenza. Senza mai tralasciare, però, il rispetto e l'attenzione verso il benessere animale, con mucche allevate in condizioni ottimali e così capaci di offrire latte di qualità superiore.



La scelta di valorizzare e sostenere il territorio ha permesso di andare a creare una forte connessione con l’economia locale. In tema di ricerca e sviluppo, il gruppo ha scelto di operare in modo costante, attento e consapevole per offrire prodotti sempre innovativi e di qualità, capaci di rispondere al meglio alle esigenze in continua evoluzione del consumare di oggi.



L’impegno di Soligo ha, inoltre, aperto le porte a collaborazioni importanti e proficue con istituti di ricerca e scuole enologiche che hanno permesso negli anni di introdurre e proporre al mercato prodotti unici e distintivi, che hanno poi contribuito a consolidare la reputazione d'eccellenza della latteria a livello nazionale. I prodotti di Latteria Soligo portano in tavola il gusto autentico dei latticini, permettendo ai suoi clienti di fare una scelta in ogni caso consapevole per il proprio benessere.



Il connubio tra modernità e tradizione

Il gruppo pone anche una grande attenzione al percorso che compie ogni prodotto, così da garantire che raggiunga i consumatori in condizioni perfette. Anche la trasparenza in merito alla provenienza del latte è parte fondamentale del percorso intrapreso più di un secolo fa da Soligo. Un latte che, da sempre, viene prelevato direttamente presso gli allevamenti dei soci e trasportato con estrema cura nell’azienda dove poi subisce il processo di trasformazione.



I prodotti finiti vengono confezionati con materiali di alta qualità e distribuiti attraverso una rete efficiente e capillare. Questo approccio verticale consente a Soligo di mantenere un controllo totale sulla filiera produttiva, assicurando che ogni prodotto che arriva sulle tavole dei consumatori si mantenga fresco, sicuro e delizioso. Per scoprire da vicino tutti i prodotti Soligo, compresi quelli specifici per gli intolleranti, è possibile visitare il punto vendita di Via 1° settembre a Soligo o il sito ufficiale. Info anche al numero di telefono 0438.985111.