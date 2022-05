La specializzazione è il futuro dell’odontoiatria

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con DRM ODONTOIATRIA

Ogni paziente è diverso. Ha le sue necessità e le sue problematiche e, per questo motivo, è indispensabile rispondere in modo mirato e personalizzato, indirizzandolo dallo specialista più adatto per affrontare la questione e porre rimedio al problema. Nella medicina, in generale, questo avviene già, e lo stesso dovrebbe avvenire con i denti, in odontoiatria. Il condizionale è, però, d’obbligo, visto che per qualsiasi problema ai denti spesso ci si rivolge al proprio dentista generico.



La professione dell’odontoiatra oggi:

Come rivelato dal Dottor Enrico Marcon, odontoiatra con comprovata esperienza in implantologia a carico immediato e Master in implantologia zigomatica per casi di gravissimo riassorbimento osseo nonché fondatore del gruppo Cliniche DRM, il perché di questa prassi è da ricercare “nell’abitudine del paziente ad avere un unico professionista di riferimento per qualsiasi problematica dentale”. Ogni caso va affrontato in modo diverso. Purtroppo, però, questo accade solo raramente e per il paziente, in molti casi, recarsi in uno studio mono professionale potrebbe voler dire “correre il rischio” di sentirsi proporre la soluzione che il professionista sa gestire meglio e non sentirsi consigliare un ventaglio di soluzioni da più professionisti che si confrontano per valutare con il paziente la strategia ottimale. «Possiamo per comodità – spiega il Dottor Marcon – prendere ad esempio la questione legata all’utilizzo della dentiera mobile. Per molti dentisti ancora rappresenta la soluzione più adatta, ma questo non può, e non deve, andar bene se il paziente desiderasse avere denti fissi. Meglio sfatare il mito: “tolgo tutti i denti e mi metto una bella dentiera”. Oggi il paziente non si accontenta più di questa soluzione e ricerca continuamente professionisti capaci di risolvere il suo problema. Ho visitato molti pazienti caduti in depressione, che non escono più di casa e si vergognano di sorridere, perdendo completamente la propria autostima. Ho incontrato persone che per trent’anni hanno cercato invano una soluzione alternativa, perché non riuscivano a convivere con la dentiera, ed ho ridato loro una nuova vita. Questo non deve accadere, noi odontoiatri dobbiamo evitarlo mettendo a disposizione con serietà, altissime competenze».

Il team delle cliniche DRM

In questo contesto, il Dottor Marcon ha scelto di schierarsi dalla parte dei pazienti. Grazie al lavoro svolto da ormai dieci anni dalle cliniche DRM, infatti, ogni problema e ogni paziente trovano una specifica risposta, adatta e modulata secondo le esigenze del singolo caso. «Questo – confessa il Dottor Marcon – è reso possibile dal lavoro di quello che noi chiamiamo il nostro “DReam teaM”, una squadra di oltre centodieci persone, tra dipendenti e collaboratori con le loro specifiche competenze che compongono il team di lavoro delle cliniche DRM». «Per esempio, io opero ogni giorno e mi occupo esclusivamente di implantologia a carico immediato. Affronto casi anche molto delicati su pazienti non più giovanissimi, proponendo protesi fisse nonostante le condizioni spesso estremamente compromesse», prosegue il Dottor Marcon, che aggiunge: «Questa è la mia competenza, sostenuta e migliorata da anni di lavoro e operazioni sempre nello stesso campo. Perché, come dico sempre “la competenza è l’arte del fare secondo sapere”. È dalla consapevolezza e dal fare grazie alle conoscenze che si acquisisce e si perfeziona la competenza».



DRM Education

«In questa direzione, cinque anni fa abbiamo avviato il percorso di formazione DRM Education, per permettere a colleghi e giovani laureati di imparare a lavorare secondo il nostro modello con protocolli dedicati. DRM Education propone lezioni pratiche e corsi One-to-One, in cui il dr Enrico Marcon in particolare per quanto riguarda l’implantologia avanzata. Non video o lezioni prettamente teoriche ma pratica diretta sul paziente per vedere dal vivo quello che succede mentre si opera. Da noi, l’arte del fare è il perno del progetto: per la crescita dei professionisti e per il bene dei pazienti, che ci premiano consigliandoci e facendoci conoscere a parenti e amici». Tra i numerosi progetti delle cliniche DRM, il programma triennale DRM Junior rappresenta un’occasione unica per il giovane che esce dall’Università e vuole iniziare a costruire le proprie competenze pratiche. Un percorso che porta i più competenti a essere integrati nell’organico del gruppo.

DRM HOLDING

Esattamente come ogni aspetto, anche la parte amministrativa e l’organizzazione sono curati da personale specializzato e competente, facente capo alla DRM Holding che gestisce e coordina il tutto il gruppo.

Il sorriso è una cosa seria

Da queste premesse, il Dottor Marcon è arrivato a essere il più giovane invitato tra i 12 grandi nomi dell’odontoiatria al Moico – l’odontoiatria in Mostra a Venezia, il congresso di chirurgia odontoiatrica organizzato nel 2019 con il patrocinio della Regione Veneto, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’USSL 2 Marca Trevigiana e di Aiso. «È stata una grande soddisfazione operare in diretta e, senza falsa modestia in modo impeccabile, un caso estremo di implantologia avanzata davanti a un pubblico di oltre mille persone tra colleghi e operatori del settore da tutto il mondo», confessa il Dottor Marcon.

“Nelle cliniche DRM collaborano molti colleghi che, prima di essere tali, sono amici. Persone con cui – rivela il Dottor Marcon – ho condiviso un percorso lungo oltre vent’anni, dall’università ad oggi. Un valore aggiunto e un unicum in questo contesto. C’è un grande affiatamento e si lavora in continuo confronto e condivisione”. Per onorare al meglio i dieci anni delle Cliniche Dr. Marcon, ma anche per prepararsi al futuro, DRM group ha dato alle stampe il libro “DReam teaM”, il successo sta nel sogno – Storie di coraggio, passione e identità dell’Italia che vale”, edito da Eccellenze Italiane e inserito nella raccolta delle monografie. Il volume ripercorre la storia del Gruppo, dagli esordi fino a oggi, con il decennale con numeri in continua crescita, con pazienti soddisfatti e con professionisti capaci di rispondere in modo mirato e competente a ogni singola esigenza. Perché, nelle cliniche DRM “il sorriso è una cosa seria”.



Per ulteriori informazioni sull’attività del Gruppo DRM è possibile visitare il sito www.clinicadrm.it e i canali social: Facebook e Instagram.