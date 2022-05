La pasta fresca, regina della tavola italiana: in Veneto c’è chi la fa ancora come una volta

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con PASTIFICIO CECCHIN

La pasta è la regina della tavola italiana. Simbolo della dieta mediterranea è anche una delle eccellenze della tradizione gastronomica del Bel Paese: non c’è regione che non vanti specialità culinarie che la vedono protagonista. Ricette storiche o rivisitate, ma tutte unite da un unico comun denominatore, la pasta.

Anche il Veneto vanta le sue specialità e grazie a realtà locali di spicco, i piatti della tradizione vengono ancora preparati con cura e amore per poter arrivare sulle nostre tavole con i sapori e le fragranze che li caratterizzano. Il Pastificio Cecchin è una delle aziende venete leader del settore, che da venticinque anni si dedica con passione alla produzione della pasta fresca.

Nato dall’impegno di Andrea e Carlo Cecchin, il Pastificio ha saputo unire con sapienza impianti altamente tecnologici, al rispetto delle ricette tradizionali, per dar vita a prodotti artigianali e genuini.

Fondamentale anche la scelta degli ingredienti: tutti freschissimi e di alta qualità, dalla semola di grano duro, fino alla farina di grano tenero, passando per le uova di galline allevate all’aperto e senza dimenticare la carne e le verdure, tutte cucinate direttamente nelle cucine dell’azienda.

I cibi che escono dai laboratori del Pastificio Cecchin hanno il profumo e il sapore dei piatti fatti in casa: dalla pasta fresca all’uovo ai tortelloni fatti a mano, sino ai cappelletti e fagottini al prosciutto crudo, alle crespelle pronte da mettere in forno e ai tortelli dolci farciti con creme e marmellate.

Ogni prodotto conserva tutte le caratteristiche di genuinità degli ingredienti con cui è fatto per portare in tavola ogni giorno menù diversi e salutari. Scopriamo insieme la storia di questa azienda veneta, i suoi valori e i piatti che cucina con passione.

I prodotti del Pastificio Cecchin

Coniugando i valori della sapienza antica dei pastai italiani con le moderne tecnologie di produzione, il Pastificio Cecchin produce prodotti genuini e di alta qualità. L’offerta tiene conto della stagionalità delle materie prime, prediligendo laddove possibile ingredienti a km 0, spesso provenienti anche da realtà di grande importanza sociale, come i formaggi della Comunità di San Patrignano.

Grazie a questa attenzione e all’impegno dei soci fondatori dell’azienda, sempre pronti a strizzare un occhio alla tradizione culinaria veneta e italiana, le ricette che nascono nel Pastificio sono piatti gustosi e in perfetto equilibrio con la dieta mediterranea, artigianali e 100% made in Italy.

Il pastificio Cecchin produce ogni giorno, tortelloni, ravioli, cappelletti e fagottini: tutti primi piatti nati dall’incontro di sfoglie delicate con ripieni variegati, per andare incontro al gusto dei palati più raffinati. Tra i prodotti si possono trovare anche vari formati di pasta, lunga o corta, come bigoli, tagliatelle, tagliolini o maccheroni, sino agli gnocchi e ai passatelli.

Un punto di forza sono le crespelle, deliziose e pronte all’uso, basta solo scaldarle.

Storia e valori del Pastificio Cecchin

Il Pastificio Cecchin è una realtà fortemente legata al territorio nel quale opera e che conosce molto bene. Un’azienda nata venticinque anni fa dalla passione dei fratelli Carlo, Andrea, fondatori del primo laboratorio artigianale a cui, con il tempo, si sono aggiunte le unità produttive di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza.

Nella loro azienda a conduzione familiare, l’80 per cento del personale è formato da donne “Che ricoprono tutti i ruoli chiave della filiera produttiva”, spiega Carlo Cecchin, che aggiunge come il pastificio sia sempre all’avanguardia anche in termini green: “Lavoriamo per rendere tutte le parti del confezionamento dei nostri prodotti il più ecosostenibili possibile”, il che significa ridurre i rifiuti e le emissioni di Co2.

Il legame del Pastificio Cecchin con le terre che l’hanno visto nascere si vede anche riflesso nelle realtà locali che promuove: “E’ per noi motivo di orgoglio sponsorizzare la squadra di calcio del Cittadella che milita in serie B da 20 anni, posizionando il nostro logo sulla manica delle divise dei giocatori. – spiega ancora Carlo Cecchin - Siamo anche partner da anni della squadra femminile Famila Basket di Schio di Vicenza, più volte campione d’Italia”.

È proprio dal loro amore per il territorio, per la tradizione e il buon cibo che nascono i prodotti del Pastificio che oggi possiamo trovare nelle migliori catene di supermercati. Prodotti che vengono realizzati ancora oggi come se fossero fatti a mano, perché nessuno di loro ha dimenticato che la buona pasta nasce “dall’incontro di un mattarello con uova e farina e tanta passione e amore per le cose buone”.



