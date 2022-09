La moda è sempre più un’experience da vivere a 360°

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con STORE .ETTORE

Servizi, coinvolgimento, marchi, innovazione e attenzione sono al centro del cambiamento che il mondo del retail moda e design sta vivendo. Concetti e opportunità che, se coltivate al meglio, permettono di regalare alla propria clientela una esperienza unica e capace di incontrare le passioni, i gusti, lo stile e le attitudini di tutti.



Una moda in continua evoluzione

Nell’ultimo periodo, il mondo della moda e del design, e con esso quello del retail, è stato chiamato ad affrontare le sfide del momento, in un percorso di innovazione che ha permesso di cogliere occasioni importanti e rispondere alle esigenze di una società sempre più attenta e desiderosa di essere coinvolta per vivere appieno l’experience e le emozioni che la moda riesce a regalare.



Esperienza e professionalità

Su questo solco, una realtà come lo store .Ettore (Punto Ettore) di via Treviso, 71, a Signoressa di Trevignano (TV), offre un’esperienza esclusiva e completa, nata e fondata sulla passione per il viaggiare, l’osservare e l’esplorare. Il concept dello store è fondato sulla sete di conoscenza e innovazione che permettono di crescere e sentirsi pienamente vivi: per osservare il mondo, imparando dai migliori, ed esserne protagonisti con consapevolezza, capacità e voglia di mettersi sempre in gioco.

L’intuito e il pragmatismo dei fratelli Ettore, Giuseppe e Fernando portano nell’arco degli anni ‘50 il marchio Doimo a distinguersi inizialmente nel comparto del mobile in modo crescente, finchè nel 1975 Ettore apre un negozio di abbigliamento: il più grande del Veneto. Da lì un’evoluzione senza sosta grazie anche al supporto dei figli Enza, Edy, Eros e Elis: da Moda Center a Mobili Center nel ‘79, si rinnova negli anni duemila e, nel 2019, cresce con la creazione del marchio .Ettore. Un marchio dietro cui opera una squadra di professionisti capaci di accompagnare con talento, gentilezza e professionalità ogni cliente nel viaggio tra moda, design, casa e fragranze.

Moda e design al servizio di privati e professionisti

Pensata e cucita sulle esigenze di privati e professionisti, l’esperienza offerta da .Ettore permette di trovare risposte concrete a ogni tipo di necessità, con servizi unici e di qualità, come il personal shopper, che permette di scoprire e vivere al meglio le tendenze del momento, con originalità e stile. Ma .Ettore è anche alta sartoria, per capi su misura, riparazioni e modifiche di ogni genere, dagli abiti ai tendaggi.

E poi progettazione con il cliente per realizzare le sue idee e dare sfogo alla creatività, trasporto e montaggio di arredi su scala internazionale. Inoltre uno spazio per i professionisti dell’interior design e dell’architettura: ogni professionista può trovare in .Ettore la possibilità di avere uno showroom privato in cui mostrare i propri progetti e le proprie idee ai clienti.



Uno store per tutte le esigenze

All’interno dello store .Ettore trova spazio una selezione dei brand internazionali più esclusivi di moda, casa, design e fragranze, con le ultime collezioni autunno/inverno e inedite capsule collection per far risplendere il proprio stile. Perché la moda è arte e vita e come tale va vissuta.

Un vero e proprio contenitore di mondi che raccoglie la storia del suo fondatore e si pone l’obiettivo di portare vicino ciò che è lontano, di raccogliere e proporre ai visitatori la sorpresa che incontrerebbero in un viaggio. Un racconto di culture e di tendenze.

Lo store è aperto il lunedì pomeriggio (15:30-19:30), dal martedì al venerdì (9:30-12:30 e 15:30-19:30) e il sabato (9:30-13:00 e 15:00-19:30).



Per conoscere le proposte e tutte le novità è possibile visitare il sito Internet www.puntoettore.it, i canali social Facebook e Instagram oppure telefonare allo 0423 670330