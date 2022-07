L’impegno di Autovie per la sicurezza stradale

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con AUTOVIE VENETE S.P.A.

Autovie Venete da sempre è impegnata nel garantire la sicurezza stradale, richiamando l’attenzione degli utenti a una guida corretta e avvisando i viaggiatori in tempo reale sulle condizioni della viabilità attraverso gli appositi pannelli a messaggio variabile. La Società fa la propria parte, ma serve la collaborazione di tutti.



Ecco alcune regole fondamentali:

mantenere le distanze di sicurezza;

rispettare i limiti di velocità (in particolare 80 chilometri orari per veicoli leggeri e 60 per quelli pesanti sul tratto dove ci sono i cantieri della terza corsia; 60 per tutti i veicoli nei flessi ovvero le deviazioni predisposte nel cantiere);

divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici e dello smartphone quando si è alla guida.

In questo spot si riassumono i principi base per chi viaggia in autostrada:

Prima di partire per il viaggio, è inoltre possibile informarsi sulla situazione del traffico utilizzando il sito www.infoviaggiando.it, scaricando l’app infoviaggiando, o telefonando all’800.996.099.