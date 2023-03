L’eccellenza dell’agricoltura di Montagna torna in fiera

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con LONGARONE FIERE DOLOMITI SRL

Come da tradizione, anche quest’anno torna l’appuntamento con Agrimont, la Mostra Nazionale dell’Agricoltura di Montagna. Giunta alla sua 42esima edizione, l’attesa manifestazione animerà i padiglioni del quartiere fieristico di Longarone Fiere Dolomiti nei weekend del 18-19 e del 24-26 marzo.



Quello con Agrimont è un appuntamento imperdibile, messo in calendario in prossimità del risveglio fatto segnare dal ritorno della primavera per permettere a imprenditori, operatori del mondo agricolo montano e ai numerosi appassionati e hobbisti di entrare in contatto con le più recenti e interessanti proposte di settore.



La più completa mostra dell’agricoltura di montagna



Negli anni, Agrimont ha saputo diventare la più completa mostra dell’agricoltura di montagna, riferimento per i territori montani del bellunese e del Triveneto in sinergia con la Marca Trevigiana, bacino d’utenza sia di espositori che di visitatori. La fiera di punta per un settore, come quello dell’agricoltura di montagna, contraddistinto da una infinità tradizione e da un costante aggiornamento.



Con il ritorno della bella stagione, Agrimont permette di entrare in contatto con il mondo rurale montano nella sua massima espressione, presentando tutto ciò che lo rende unico e prezioso: dalle macchine e attrezzature per i lavori agricoli in pendenza, alle tecniche e i prodotti per la cura e la manutenzione del territorio, sino alle produzioni agroalimentari di eccellenza tipiche dell’agricoltura di montagna, come formaggi, miele e insaccati.



Una vetrina senza pari



214 espositori, da 13 regioni italiane e 11 Paesi esteri, per un bacino di oltre 19mila visitatori. Questi i numeri riferiti all’edizione 2022, che rivelano come Agrimont sappia essere una vetrina senza pari anche per le aziende espositrici, che trovano il contesto ideale per presentare in forma professionale le novità di mercato in fatto di macchinari, attrezzature, prodotti e servizi per tutte le attività legate alla coltivazione della terra, alla forestazione e al riscaldamento naturale.

Il tutto, senza trascurare l’importante comparto zootecnico, con l’allevamento del bestiame che, da sempre, rappresenta un settore strategico per l’agricoltura e l’economia del territorio montano. A tal proposito, anche per questa 42esima edizione, un padiglione del polo fieristico di Longarone Fiere Dolomiti sarà interamente dedicato alla zootecnia, con la tradizione rassegna delle principali razze bovine, equine, ovi-caprine e avicole allevate in provincia di Belluno.



Inoltre, Agrimont si appresta a rispondere anche alle crescenti esigenze degli appassionati di attività green, proponendo spazi dedicati a orto e cura di giardino e terrazzo. Immancabile, infatti, il settore del giardinaggio e del florovivaismo, con i fiori e le piante da frutto, oltre a prodotti e piccole attrezzature da utilizzare nella cura dell’orto, del giardino di casa e del terrazzo o del balcone.



Un programma ricco di eventi



A corredo, Agrimont offre ai suoi visitatori numerosi eventi collaterali, strutturati su un calendario dettagliato e ricco di iniziative, capaci di stimolare e incontrare l’interesse. Oltre a convegni e approfondimenti su temi di attualità per il settore, trovano spazio corsi di formazione per gli operatori agricoli e per gli hobbisti del green (potatura, innesto, utilizzo in sicurezza della motosega), così come anche incontri tecnico-professionali in collaborazione con le Associazioni di categoria e la celebrazione della Giornata dell’Apicoltura di montagna.



In programma nei fine settimana del 18-19 e 24-25-26 marzo, Agrimont è visitabile nei seguenti orari: sabato e domenica 9-19, venerdì 14.30-19. Per maggiori informazioni o per consultare il programma completo è possibile visitare il sito internet www.longaronefiere.it/agrimont.