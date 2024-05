“Io non scendo”, una mostra dedicata alle donne che salgono sugli alberi e guardano lontano

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ERPAC FVG

Una donna che scala un albero sfida non solo la gravità, ma le consuetudini, la società che vuole imprigionare la sua voglia di libertà attraverso regole stabilite, per secoli, dagli uomini. Una ribellione che affonda le proprie radici nel gioco dell’infanzia, ma anche un gesto di emancipazione che va celebrato, specie quando catturato dalla lente di un obiettivo capace di trasformarlo in arte.



È il caso della raccolta di immagini di “Io Non Scendo”, la straordinaria mostra fotografica a cura della scrittrice e giornalista Laura Leonelli, inaugurata il 18 maggio al Magazzino delle Idee di Trieste e in calendario fino al prossimo 25 agosto. Promossa dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli-Venezia Giulia - ERPAC, l’esposizione ospita 250 fotografie anonime che ritraggono donne in posa in cima agli alberi.



Donne sull’albero: affermazione di libertà e voglia di futuro

“La libertà delle donne che salgono sugli alberi e guardano lontano”, questo il sottotitolo della mostra che chiarisce in maniera esaustiva l’obiettivo di “Io Non Scendo”: raccontare la storia di donne che hanno trasformato la scalata in un gesto anticonformista, capace di liberarle dagli schemi della società, ed essere d’ispirazione non solo per un senso di emancipazione, ma anche per prendere parte e partecipare alla creazione di un nuovo mondo, privo di modelli comportamentali predefiniti. Il “guardare lontano” è un riferimento al futuro, al contributo che le stesse donne ritratte nelle immagini della mostra hanno dato alla storia.



Già, perché i 250 scatti in mostra abbracciano un ampio intervallo di tempo, dal 1870 al 1970, e provengono dai più disparati angoli del mondo: una testimonianza di come la tensione verso la libertà delle donne sia stata elemento vivo da quando l’essere umano ha messo piede sulla terra. E di come, da quando esiste la fotografia, c’è sempre stato chi questo desiderio l’ha raccontato, anche inconsapevolmente. A conferma di ciò, la mostra offre anche un volume con 15 storie che raccontano l’ascesa fisica e metaforica delle donne, intrecciando letteratura, cinema e arte.



Le donne sull’albero, figlie di Eva

“Le donne salgono sugli alberi quando disubbidiscono. E ogni donna che disubbidisce è figlia della prima, più celebrata e dannata delle disubbidienti: Eva”, conferma la curatrice Laura Leonelli. “Ascoltando la voce delle nuove Eva, dal dodicesimo secolo a oggi, questa pubblicazione riporta gli slanci, le delusioni, le battaglie, le ascese di alcune di loro, mistiche, scrittrici, filosofe, fotografe, ecologiste, imprenditrici, alpiniste, che hanno disubbidito e sono salite sull’albero della consapevolezza e della propria realizzazione”.



Se Eva è la prima disubbidiente della storia, la prima donna che trasforma il salire sull’albero in un atto “politico” è Jo March, una delle “Piccole Donne”, il capolavoro pubblicato nel 1868 da Louisa May Alcott: un personaggio che conquista le sue contemporanee per il proprio carattere ribelle, per il suo coraggio e voglia di sapere, conoscere e, dunque, sfidare gli uomini. Il gesto simbolico che combina insieme tutte le sue doti è, appunto, l’abitudine di leggere sul melo di fronte casa. Jo è viva solo sulla carta, a trasformarla in un’immagine ci pensa il cinema, con i numerosi adattamenti del romanzo. Da qui, a rappresentare sul grande schermo quella ragazza che sale sull’albero è un’altra appassionata arrampicatrice, Katharine Hepburn, che come Jo ama salire sugli alberi.



Le donne sull’albero: da Simone de Beauvoir a Tiziana Weiss

La mostra rende omaggio non solo a personaggi di fantasia, ma anche a donne realmente esistite, che quegli ideali di libertà ed emancipazione hanno messo al centro della loro vita, della loro riflessione sul mondo, come Simone de Beauvoir. Donne triestine e friulane, come le grandi scalatrici Bianca di Beaco, Riccarda de Eccher e Tiziana Weiss, che hanno trasferito il gesto dell’ascesa dall’albero alla montagna. O, ancora, donne nate al di là dell’Oceano, come Julia Butterfly Hill, l’ambientalista che trascorse 738 giorni su una sequoia millenaria per impedirne l’abbattimento, trasformandosi in un simbolo dell’ecologismo di tutto il mondo.



La curatrice Laura Leonelli

Laura Leonelli, curatrice di “Io Non Scendo” è giornalista e scrittrice, collaboratrice del supplemento culturale de Il Sole 24 Ore, oltre che di Arte e AD. Appassionata collezionista di fotografie anonime, ha pubblicato un volume omonimo, “Io Non Scendo”, con Postcart edizioni (pagg. 230, euro 20).



La mostra “Io Non Scendo – La libertà delle donne che salgono sugli alberi e guardano lontano” è in programma dal 18 maggio al 25 agosto al Magazzino delle Idee, situato in Corso Cavour n.2 a Trieste. Per informazioni sui biglietti e gli orari di apertura è possibile visitare il sito ufficiale, inviare una e-mail all’indirizzo info@magazzinodelleidee.it o seguire gli account ufficiali Facebook e Instagram.