Investire sul personale: la formula vincente di Agenzia Italia

Ambiente di lavoro innovativo, impegno nella formazione e nello sviluppo dei dipendenti: sono questi alcuni dei principali fattori di forza per un’azienda che vuole promuovere una cultura aziendale inclusiva, collaborativa e motivante che consenta ai dipendenti di acquisire sempre nuove competenze. La cultura imprenditoriale basata sulla crescita e sul benessere della persona crea sinergie vincenti sia per l’impresa, sia per chi ci lavora, coinvolgendo tutte le risorse in uno sviluppo umano e professionale.



Un esempio virtuoso del successo nel rapporto azienda-dipendenti

Dal 1986 Agenzia Italia punta con forza sullo sviluppo del proprio personale, offrendo opportunità lavorative interessanti, stimolanti e capaci di trasmettere competenze fondamentali per il percorso professionale dei propri collaboratori. Agenzia Italia nasce come outsourcer nel mercato automotive, ma nel corso degli anni e grazie a un ambiente di lavoro straordinariamente proattivo, è riuscita a estendere la propria operatività come tech company, occupandosi dallo sviluppo di software al primary servicing, passando per la ricerca e l’analisi nel settore automotive: l’azienda oggi è in grado di andare incontro alle più differenti esigenze dei propri clienti, prevalentemente società di noleggio o leasing, ma anche case automobilistiche e concessionari.



Agenzia Italia, con la sua sede principale a Conegliano, copre in maniera capillare il territorio grazie alle sedi di Milano, Roma, Trento e San Vendemiano, cui si aggiunge l’apertura della nuovissima filiale di Conegliano. Dal 2018 è parte del Gruppo MutuiOnline (ora Moltiply Group), leader di mercato nel mondo dell’outsourcing bancario, finanziario e assicurativo listato nel segmento STAR di Borsa Italiana.



Tecnologia e ricerca in un ambiente di lavoro stimolante

La filosofia del lavoro di Agenzia Italia è fortemente orientata alla tecnologia e all’innovazione, con continue analisi e ricerche di settore tramite il comparto interno AgitaLab. Il core business è il BPO, il processo che consente alle aziende di esternalizzare servizi, funzioni o attività ad altre imprese altamente qualificate in quel determinato settore. In Agenzia Italia, inoltre, vengono sviluppate piattaforme e software su misura per i clienti che vogliono snellire e migliorare i servizi ai clienti grazie alla sua pluridecennale esperienza e al laboratorio di ricerca AgitaLab, think tank specializzato nell’ideazione e progettazione dei processi operativi e commerciali del settore automotive.



L’innovazione, quindi, rappresenta per Agenzia Italia un valore trasversale che va dalla formazione dei dipendenti all’organizzazione e alla metodologia del lavoro (Lean Six Sigma).

I dipendenti al centro di un progetto vincente

I lavoratori e i professionisti di Agenzia Italia sono il vero punto di forza dell’azienda che, infatti, da sempre punta fortemente sulla crescita dei propri dipendenti. La società mette a disposizione ‘La Banca delle Idee’, uno strumento partecipativo in cui ognuno viene stimolato a condividere progetti e proposte per ottimizzare la qualità del lavoro: ogni suggerimento che viene poi concretizzato comporta un benefit, fattore che incentiva ulteriormente il dipendente a collaborare al miglioramento di ogni aspetto della vita aziendale.



In Agenzia Italia quasi il 70% del personale è femminile: la società partecipa attivamente alla Corri in Rosa di San Vendemiano con il proprio team e organizza anche la Settimana in Rosa, giornate di incontri finalizzati a sensibilizzare sui temi del benessere, della salute e dell’alimentazione. L’ambiente, sempre mutevole e stimolante grazie alle continue evoluzioni e innovazioni tecnologiche, ha inoltre spinto Agenzia Italia a organizzare corsi per formare e certificare i dipendenti sulla metodologia Lean Six Sigma, una concezione manageriale che combina la filosofia di produzione e il programma di gestione della qualità con l’obiettivo di accrescere le capacità e le performance dei propri collaboratori.



Per tutti coloro che sono interessati a saperne di più su Agenzia Italia o che vogliono cominciare un percorso professionale di successo all’interno di un ambiente di lavoro innovativo e motivante è sufficiente visitare il sito internet agita.it: nella sezione Lavora con noi è possibile inviare la propria candidatura spontanea, oppure rispondere a uno degli annunci sulle posizioni attualmente aperte nelle varie sedi.