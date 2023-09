Investire nella formazione professionale per superare la crisi industriale

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con DANIELI & CSPA

La crisi economica globale ha ovviamente avuto dei riscontri negativi anche nella produzione industriale italiana, entrata in difficoltà. Come spiegano i dati resi noti da Confindustria del Friuli, gli ordini di prodotti ricevuti dalle aziende della regione hanno subìto un calo che si attesta, mediamente, tra l'1,8% e il 6,8%. E questo soltanto nel primo trimestre dell'anno: le prospettive, infatti, restano negative. Questi segnali non devono essere sottovalutati e imprenditori e industriali devono fare qualcosa per invertire il trend e riportare il settore manifatturiero ai valori economici del passato: servono strategie di investimento mirate per poter migliorare la competitività e le tecnologie necessarie per ripartire.

Formazione professionale, un passo fondamentale per colmare il gap tra la scuola e il lavoro

La formazione professionale aiuta a colmare il divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle possedute da studenti e lavoratori, contribuendo così a migliorare la produttività e la competitività delle imprese e rilanciare i settori di riferimento sul mercato nazionale e globale. Migliorare le competenze dei lavoratori e degli studenti e aiutarli ad adattarsi ai cambiamenti tecnologici che seguono innovazione e sviluppo delle tecnologie è un passo fondamentale per promuovere la crescita economica. Il Gruppo Danieli, leader sul mercato dell'acciaio e che conta oltre 9 mila dipendenti in tutto il mondo, è un esempio di come un'azienda possa e debba investire per elevare la qualità dell'offerta grazie alla continua formazione del personale.

La specializzazione dei lavoratori del Gruppo è pensata per adattarsi a ogni fase della filiera produttiva, dalla progettazione allo sviluppo, dalla realizzazione alla vendita e post vendita. Per colmare il gap tra il mondo scolastico e quello lavorativo, Danieli collabora con oltre 113 istituzioni accademiche in tutto il mondo, tra cui i Politecnici di Milano e di Torino, l'Università di Aachen in Germania, Rijeka in Croazia e l'Università di Udine e quella di Trieste, sviluppando percorsi di formazione specializzanti e professionalizzanti.

Una Academy per la valorizzazione del personale

Dal 2013 il Gruppo Danieli ha avviato anche una Academy: una scelta strategica e premiante per sviluppare le conoscenze e le competenze dei lavoratori attuali e futuri. Sessantamila ore di formazione professionale su misura e studiate ad hoc si aggiungono alle cinquantamila ore di PCTO (percorso per le competenze trasversali per l'orientamento) per gli studenti di scuole superiori e università. Istruzione e lavoro: un connubio a cui il Gruppo Danieli tiene molto, come si nota anche dalla voglia di investire per realizzare la nuova sede dell'ITS Malignani di Udine: l'opera è frutto di un progetto di riqualificazione urbana ed è stata pensata per diventare un vero e proprio centro culturale cittadino che consentirà a 600 ragazzi di studiare sfruttando le più recenti innovazioni e tecnologie del settore industriale.

Per formare le nuove risorse e permettere loro di poter competere sul mercato del lavoro, il Gruppo ha pensato inoltre di promuovere il Progetto Inde che, dal 1995, forma quaranta giovani studenti diplomati e laureati attraverso un corso di otto mesi, entrando a far parte di Danieli con un contratto di apprendistato. Grazie a tutor esperti, i partecipanti alternano lezioni in aula e attività pratiche per formare progettisti, tecnici, supervisori e buyer.

L'internazionalità del Progetto 160 e i percorsi post diploma

Sempre nell'ambito della formazione dei futuri lavoratori del settore, il Progetto 160 del Gruppo Danieli si rivolge a giovani laureati provenienti da tutto il mondo e si divide in due fasi: dopo due settimane di formazione presso l'Academy per apprendere le dinamiche aziendali, si passa alla fase successiva che prevede l'inserimento operativo per 10 mesi, di cui tre nell'ufficio tecnico e sette nell'area verso la quale lo studente ha mostrato maggiore predisposizione. Il Gruppo Danieli collabora attivamente con le università per proporre percorsi post diploma e programmi formativi per l'acquisizione di competenze pratiche e teoriche che facilitino l'inserimento nel mondo del lavoro. Ne è un esempio il MITS, la scuola di specializzazione che organizza corsi accademici biennali per l'approfondimento delle conoscenze nell'ambito dell'industria meccatronica.

Per approfondire e conoscere meglio le proposte formative del Gruppo Danieli è possibile visitare il sito internet www.danieli.com/en/danieli-education/danieli-academy.htm