Il tessile d'alta moda parla italiano

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con MAGLIFICIO TONELLO S.R.L.

Lo stile è da sempre uno dei capisaldi del Made in Italy in tutto il mondo: il Bel Paese, dopotutto, può vantare un livello di passione, ricerca, produttività e qualità che è difficile trovare altrove. Se poi ci spostiamo più nello specifico nell’ambito della maglieria, l’Italia è un vero e proprio punto di riferimento. E’ nel cuore della campagna veneta che prende vita la visione di Giuliano Tonello e della moglie Gigliola, fondatori nel 1975 del Maglificio Tonello, laboratorio tessile d’eccellenza protagonista di una storia tutta italiana. Qui tradizione, stile e artigianalità si sposano tra loro, coniugandosi altresì con l’aspetto innovativo e tecnologico, in un perfetto connubio tra il gusto tipicamente Made in Italy, la cura del lavoro manuale e la precisione tedesca dei macchinari Stoll (i sistemi di lavorazione più performanti e avanzati per la maglieria d’alta gamma), introdotti nell’impianto produttivo tra gli anni ‘80 e ‘90. Una fusione vincente che caratterizza i tratti distintivi del Maglificio Tonello, quali l’efficienza, la conoscenza approfondita del settore moda, anche in ottica internazionale, la lungimiranza di comprenderne le mutevoli richieste e soddisfarne logiche in perenne rinnovamento.

Cultura, etica e progresso, per una storia che non smette mai di rinnovarsi

L’eredità dei fondatori viene raccolta, attorno al 2000, dai figli Sara e Paolo, che inaugurano una nuova fase di sviluppo: il reparto produttivo viene implementato con l’espansione del parco macchine, aumentando così il volume dei capi realizzati per le più prestigiose maison dell’alta moda. Lo stile e le esperienze raccolte confluiscono in un’ulteriore sfida: la creazione del marchio di proprietà “Tonello Maglieria Italiana”, nel 2007, in concomitanza con l’apertura del punto vendita presso la sede produttiva di San Giorgio in Bosco (Padova), finalmente il luogo ideale deputato al contatto diretto con il pubblico che, in questo modo, può toccare con mano – nel vero senso della parola – filati di alta qualità, frutto pregiato al termine di un processo produttivo impeccabile, in cui cuore antico e innovazione dialogano tra loro.

Del resto, nella famiglia Tonello, tradizione fa rima con ricerca: custode di un passato ricco di valore e cultura, con lo sguardo sempre rivolto al futuro e all’investimento, non solo tecnologico, ma anche etico, ambientale e umano. Il Maglificio ha infatti adottato un determinato codice che rende espliciti i principi a cui tutti -amministratori, dipendenti e collaboratori – sono tenuti ad adeguarsi: un vero e proprio Codice Etico dove sono descritte le responsabilità da impiegare nell’esecuzione delle attività aziendali, per prodigarsi attivamente nel supportare una crescita globale sostenibile.



Il connubio vincente tra punto vendita e sede produttiva

Il punto vendita monomarca “Tonello Maglieria Italiana” è il fiore all’occhiello dell’azienda, dove il pubblico può trovare una ricca varietà di capi pregiati, eleganti, originali, in puro cashmere e lana merino, ad un prezzo di fabbrica. Ciò che distingue il punto vendita è la vicinanza con la sede produttiva. Il vantaggio? L’esclusività duplice di un rifornimento dal laboratorio allo scaffale, quindi una garanzia per il cliente, nonché l’occasione per l’azienda di confrontarsi con l’acquirente, scoprirne i gusti e le aspettative, raccogliendo informazioni di prima mano, senza alcuna mediazione, da investire in un’ottica di continuo miglioramento.

Personale qualificato, che conosce le caratteristiche dei filati utilizzati e dei diversi modelli, segue personalmente il pubblico affinché venga sempre scelto il capo adatto alle esigenze di tutti, sia esso un classico senza tempo o un modello che strizza l’occhio alle ultime tendenze in fatto di moda. Puro cashmere e nobile lana merino si declinano così in una molteplicità di pullover, cardigan, sciarpe, pashmine, berretti, cravatte e accessori per la casa. Ma l’esperienza d’acquisto non termina con la vendita: l’attenzione ai capi di maglieria viene infatti arricchita, ad esempio, dal servizio di riparazione sartoriale che consente di eliminarne i segni del tempo effettuando particolari rammendi; o anche il servizio professionale di lavaggio tradizionale o a secco, attraverso le più moderne attrezzature e procedimenti ecocompatibili. Bellezza, esperienza, attenzione, creatività al servizio del cliente: così il Maglificio Tonello diventa un polo attrattivo del buon gusto e della moda, capace di offrire personalizzazione e sartorialità. Oltre alle collezioni Tonello Maglieria Italiana, infatti, è possibile può beneficiare del servizio esclusivo dei capi su misura: un prodotto unico, realizzato ad hoc, diverso da tutti e pensato in ogni minimo dettaglio per la persona che ne fa richiesta, come nella migliore tradizione della tessitura pregiata Made in Italy.

Oltre alla manifattura ex novo di un modello, il punto vendita propone anche un servizio di modifica per riadattare al meglio un capo già esistente e donargli una nuova, prestigiosa vita. La nobiltà dei materiali racchiude l’anima della maglieria in puro cashmere: vengono, infatti, utilizzati i filati Cariaggi, nello specifico i pettinati che rendono i capi leggeri e caldi nello stesso tempo, sottili e funzionali, raffinati e comodi anche sotto giacche e capi spalla, nonché i cardati, più spessi e particolarmente soffici; infine la lana merino, morbida come il cashmere, nella varietà Cashwool, brevettata dalla storica azienda tessile Zegna Baruffa e simbolo dell’autenticità italiana nel mondo. Non solo abbigliamento, dunque, ma uno stile di vita e un ideale estetico da indossare e amare: un sogno e un augurio per l’azienda e soprattutto per l’utente finale, il vero ambasciatore del Made in Italy firmato Maglificio Tonello.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.tonellomaglieriaitaliana.it oppure visitare di persona il punto vendita in vicolo Persegara 185, a San Giorgio in Bosco.