I mille volti di Pier Paolo Pasolini: al via una mostra fotografica che racconta l’artista nel mondo

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Dal 24 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 la suggestiva Villa Manin di Passariano di Codroipo (in provincia di Udine), insieme al Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia (Pordenone), ospiterà una mostra fotografica d’eccezione: Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo, a cura di Silvia Martín Gutiérrez. Oltre 170 ritratti inediti, ma anche interviste, documenti, video e sequenze audio per raccontare vari momenti della vita del poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo, considerato tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento.

Un’esposizione che diventa occasione per (ri)scoprire l’artista da una prospettiva nuova e inedita, quella dell’obiettivo di una macchina fotografica puntando soprattutto sui grandi fotografi stranieri: centinaia di scatti che lo ritraggono in diverse situazioni, dalle più private e intime, fino a quelle mondane, e che ci restituiscono anche parte della vita di Pasolini nel Friuli, dove trascorse diversi anni nel dopoguerra.

La mostra, inoltre, riporta alla luce interi servizi fotografici di grandi autori di fama mondiale, come Richard Avedon, Herbert List, Henri Cartier-Bresson, Jerry Bauer, Jonas Mekas, Lütfi Özkök, Erika Rabau, Duane Michals, Philippe Koudjina, Marli Shamir e tanti altri.

Di cosa parla la mostra Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo

La mostra racconta Pier Paolo Pasolini attraverso fotografie e numerosi materiali multimediali, sebbene ci si renda conto di quanto sia difficile catturare gli aspetti di vita di questo straordinario artista, poliedrico e originale, nel breve istante di uno scatto.

La mostra di Villa Manin, con le sezioni complementari del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, vuole quindi proporre nuclei diversi costituiti da servizi fotografici che in realtà mostrano differenti “macro” mondi attraverso la storia e la società in cui è vissuto.

Mondi densi, pieni, vivi, che hanno visto Pasolini protagonista e autore del suo tempo, e a cui lo spettatore della mostra è chiamato a partecipare attivamente: da Trastevere nel 1953, a Parigi nel 1961, fino a New York nel 1966 e di nuovo nel 1969, a Berlino durante il festival, per finire con Stoccolma pochi giorni prima di essere ucciso, la notte del 2 novembre 1975, all'età di 53 anni.

Come è nata la mostra Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo

Promossa da ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia in occasione del centenario dalla nascita dell’artista il 5 marzo 1922, l’esposizione nasce con l’importante contributo di Cinemazero, e prende vita da un progetto di ricerca condotto per anni negli archivi di tutto il mondo dalla curatrice Silvia Martín Gutiérrez, sviluppato anche grazie al contributo di Marco Bazzocchi, e Riccardo Costantini e Guido Comis, con un comitato scientifico d’eccezione.

E’ proprio grazie a questa intensa attività di ricerca che il pubblico potrà vedere per la prima volta alcuni servizi fotografici inediti: tra questi, l’incontro di Pasolini con Man Ray, per proporgli di disegnare il manifesto di Salò; Pasolini nei Sud del mondo, con Alberto Moravia, Dacia Maraini e Maria Callas; ma anche Pasolini nei Festival cinematografici, o nei salotti dove discute e si confronta con intellettuali e cineasti come Orson Welles, Agnès Varda, Jonas Mekas, Jean-Luc Godard.

Accompagna la mostra il volume Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo pubblicato da Contrasto e curato da Silvia Martín Gutiérrez e Marco Antonio Bazzocchi.



Come, quando e dove vedere la mostra Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo

La mostra Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo, si tiene proprio nella regione dove l’artista si è formato come poeta, il Friuli, presso Villa Manin di Passariano di Codroipo (Udine) e il Centro Studi Pier Paolo Pasolini, dal 24 settembre 2022 all’8 gennaio 2023. Ecco tutti i dettagli:

Villa Manin | Passariano di Codroipo (UD), piazzale Manin 10

Centro Studi Pier Paolo Pasolini | Casarsa Della Delizia (PN), via G. Pasolini 4

Orari di apertura:

Villa Manin: martedì-domenica 10-19

Centro Studi Pier Paolo Pasolini martedì-domenica 15-19

www.villamanin.it

www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it