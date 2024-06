Famila Market si estende in Friuli: cambiano gli A&O di Udine e Staranzano per incontrare le esigenze della clientela

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con GRUPPO UNICOMM

Giovedì 6 giugno grandi novità in ambito commerciale per il Gruppo Unicomm: l’A&O di Piazzale Vallo Del But a Udine e l’A&O di Staranzano in viale Ottone Zanella diventeranno Famila Market.

Famila Market è in costante sviluppo per soddisfare una clientela che vuole il meglio, sensibile al benessere e al piacere di gustare prodotti freschi: il concept dell’azienda si fonda su un numero importante di referenze e una straordinaria varietà di prodotti per soddisfare la propria clientela.

I cambiamenti

Se per il Famila Market di Staranzano si nota principalmente un adeguamento degli allestimenti, per quanto riguarda lo storico supermercato di Udine è stata attuata una vera e propria rivoluzione con l’obiettivo di aumentare la clientela e renderla sempre più soddisfatta.

Il negozio è rinnovato soprattutto dal punto di vista commerciale, entrando all’interno della rete Famila: un’attenzione particolare viene rivolta ai freschi e ai freschissimi, la presenza di tutte le migliori marche insieme a prodotti locali, un rafforzamento di tutti i reparti, a partire dall’ortofrutta. In sostanza, ci saranno delle trasformazioni al passo con i tempi per cambiare e per favorire sempre di più il cliente.

L’APP Famila Nordest

È disponibile, inoltre, l’app Famila Nordest, dove sono facilmente consultabili promozioni, coupon, vantaggi e novità esclusive che premiano gli affezionati clienti Famila.

L’attenzione all’ambiente

La ristrutturazione è stata condotta nel rispetto dei consumi energetici e gli aspetti legati alla sostenibilità: sono stati resi operativi l’impianto elettrico e l’illuminazione interna esistenti, con la sostituzione dei macchinari dell’impianto di riscaldamento e condizionamento. In particolare, gli apparecchi illuminanti esistenti (per la maggior parte tubi fluorescenti in area vendita) sono stati sostituiti da apparecchi a tecnologia LED con le medesime caratteristiche illuminotecniche. I nuovi apparecchi a LED porteranno certamente dei vantaggi all’impianto di climatizzazione, in quanto il calore prodotto sarà significativamente ridotto rispetto a quello esistente. Inoltre, per recuperare l’energia dispersa in atmosfera dalle espulsioni di aria e fumi, sono stati inseriti anche recuperatori di aria e recuperatori di calore termodinamici in pompa di calore a ciclo frigorifero. Tante novità, quindi, anche sul piano tecnologico. Tutto ciò allo scopo di essere sempre al passo con i tempi.

Le dichiarazioni

Il direttore commerciale Giancarlo Paola è soddisfatto delle novità e spiega: «Famila Market è un format che ci sta dando importanti soddisfazioni. Il nostro obiettivo è quello di abbinare la qualità e l’assortimento di prodotti del Famila con la vicinanza e la prossimità nei confronti dei cittadini. In particolare questi due ex A&O ed ora Famila Market sono collocati proprio nel cuore di quartieri importanti di Udine e Staranzano. Vogliamo dare ai residenti un servizio di assoluta qualità e un negozio in cui possano trovare tutti i prodotti che cercano, a due passi da casa, senza doversi allontanare troppo e fare in modo che siano soddisfatti dei nostri servizi».

Il Gruppo Unicomm

Una delle aziende maggiormente importanti della Grande Distribuzione italiana è senza dubbio il Gruppo Unicomm , molto impegnato sul territorio con punti vendita in 7 regioni, 27 province e 155 comuni ed è presente sul territorio vicentino con i marchi A&O, Famila, MEGA, Emisfero, Emi, C+C Cash and Carry. L’azienda conta circa 8.000 dipendenti e 230 punti vendita diretti, oltre a centinaia di affiliati. Fin dalla nascita è tra i soci del Gruppo Commerciale Selex. La sede principale è a Dueville, in provincia di Vicenza.