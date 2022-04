Estate 2022: tutte le migliori proposte per raggiugere i mari della Sicilia e della Sardegna dal nord Italia

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con GRIMALDI LINES

Se, come meta delle vostre prossime vacanze, state pensando di restare in Italia e magari state anche sognando lo splendido mare turchese della Sicilia e della Sardegna, questo articolo fa proprio al caso vostro. E se vivete nel nord della Penisola, beh, allora dovete leggere fino alla fine per scoprire come sarà l’estate dei vostri sogni nelle più belle località del Mare Nostrum.



La bella stagione del 2022 si preannuncia, ancora una volta, all’insegna del made in Italy, e, se anche voi siete tra i tanti italiani che stanno decidendo in queste ore su quale spiaggia del Bel Paese trascorrere le vostre meritate ferie, ci sono solo due cose fondamentali che dovete fare: scegliere la località e prenotare il vostro viaggio.



Per prima cosa, per raggiugere la Sicilia e la Sardegna, le due isole maggiori della nostra bella Italia, occorre prendere in considerazione le tratte via mare che le collegano al continente. Tra le più famose e affidabili compagnie marittime potete rivolgervi a Grimaldi Lines, che offre collegamenti tutto l’anno dal porto toscano di Livorno verso i maggiori scali siciliani e sardi, come Olbia e Palermo.



La flotta Grimaldi Lines dispone di motonavi all’avanguardia e il livello dei servizi offerti a bordo è ottimo: cabine e suite molto spaziose, self-service e ristorante à la carte, piscina esterna con solarium, area giochi per bambini, palestra per pause di fitness e, inoltre, il famoso Smaila’s Club con musica dal vivo. Senza dimenticare le vantaggiose offerte che vi consentiranno di portare con voi la vostra auto, per godere appieno delle bellezze del territorio una volta sbarcati.



Ma c’è di più. La possibilità di portare con voi il vostro amico a quattro zampe. Niente più problemi nel trovare disponibilità per le cabine ad uso animali, perché la Compagnia ha scelto di rendere ogni sistemazione accessibile a tutti i pelosetti. Come? Semplicemente grazie all’acquisto di uno speciale kit pet che comprende una welcome bag e un servizio di pulizia straordinaria della cabina al termine del soggiorno.



E se ancora non sapete dove alloggiare, nessun problema. Con Grimaldi Lines Tour Operator potrete scegliere anche il vostro soggiorno nelle migliori località della Sardegna e della Sicilia: grazie alla formula nave+hotel, organizzare la vostra vacanza completa sarà ancora più semplice. Per maggiori informazioni potete collegarvi al sito www.grimaldi-touroperator.com.



Le tratte Grimaldi Lines per la Sardegna e la Sicilia



Tratta Livorno – Olbia e viceversa

I traghetti Livorno-Olbia collegano il nord Italia ed il nord Sardegna. A bordo delle confortevoli navi Cruise Sardegna e Cruise Europa potrete trovare tutti i servizi per iniziare al meglio la vostra vacanza: ristoranti, bar, discoteca, negozi di bordo, piscina e solarium, sala giochi per bambini. Le traversate, diurne e notturne, sono garantite tutto l’anno e potrete imbarcare la vostra auto, per muovervi in piena autonomia una volta sulla terra ferma.









Tratta Livorno – Palermo e viceversa

Grazie ai traghetti Livorno-Palermo raggiungere la Sicilia è più facile che mai. Al posto delle code interminabili in autostrada, su e giù per la Penisola, una traversata comoda e rilassante. La vostra auto sarà parcheggiata nei garage della nave, mentre voi inizierete la vacanza solcando le acque del Mediterraneo a bordo della Cruise Ausonia: un’imbarcazione molto accogliente e dotata di servizi in grado di offrirvi la migliore esperienza sul mare.



Nuova tratta Savona – Porto Torres e viceversa

Savona-Porto Torres è la nuovissima tratta di Grimaldi Lines, pensata per collegare agevolmente il nord ovest della Penisola con la cittadina sarda, che si trova lungo la costa tra Stintino e Castelsardo. Il collegamento verrà inaugurato a metà giugno 2022 e sarà operato con la nave Zeus Palace, che, durante la bassa stagione effettuerà anche uno scalo aggiuntivo a Cagliari.

Con i traghetti per la Sardegna Grimaldi Lines è possibile viaggiare per le maggiori isole anche dal centro e sud Italia: da Civitavecchia per Olbia, Porto Torres, Arbatax, Cagliari e viceversa; da Napoli e Palermo per Cagliari e viceversa; da Salerno per Palermo e viceversa.



Auto al seguito

Imbarcare la vostra auto e portarla con voi in vacanza è la scelta migliore, che vi consentirà di muovervi in piena libertà durante le ferie. Su tutte le tratte e su tutte navi Grimaldi Lines è possibile parcheggiare la macchina in uno dei garage a bordo.



Le promozioni della Grimaldi Lines

La maggior parte dei collegamenti Grimaldi Lines per la Sardegna e la Sicilia sono coinvolti nella campagna promozionale Advanced Booking che garantisce il 20% di sconto – diritti fissi esclusi – su passaggio nave, supplementi sistemazioni, veicoli e animali domestici. Basta prenotare entro il 30 aprile, scegliendo una data di partenza tra il 15 giugno e il 15 settembre 2022.



Ma non è tutto, se cambiate idea, non sono previste penali in caso di cancellazione e la modifica del viaggio può essere fatta senza spese, purché avvenga sempre entro il 30 aprile.



Tutte le informazioni su come prenotare sono disponibili sul sito www.grimaldi-lines.com