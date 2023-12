Digital Green Steel Project, innovazione siderurgica sostenibile per abbracciare il futuro

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con GRUPPO DANIELI

Mentre la transizione ecologica resta al centro del dibattito politico, economico e sociale, un progetto innovativo e all’avanguardia, frutto di una partnership tra il gruppo siderurgico ucraino Metinvest e l'azienda italiana Danieli (leader internazionale nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di acciaio) prende forma e punta alla produzione sostenibile di acciaio. Grazie a investimenti mirati sulla sostenibilità, il nuovo impianto a Corciano di Piombino sarà predisposto con tecnologie mature per l'utilizzo futuro dell'idrogeno verde, ulteriore salto in avanti sul fronte ambientale. Si calcola che la produzione sarà di circa 2,7 milioni di tonnellate l'anno di nastri piani in acciaio, rispondendo alla domanda interna e riducendo le importazioni.

Ma non solo: il gruppo Danieli infatti è in prima linea da molto tempo per lo sviluppo di nuove soluzioni che mirano a rendere sostenibile l'industria siderurgica. Digital Green Steel Project, realizzato insieme a Metinvest, vuole creare un impianto all'avanguardia che riesca a creare un legame tra produzione e rispetto ambientale. La scelta di battezzare il progetto “Digital Steel Project” deriva dalla volontà di valorizzare le caratteristiche principali dell’insediamento produttivo: il digitale, la sostenibilità e l’acciaio. I forni oltre ad essere elettrici e quindi molto più sostenibili, saranno anche sigillati, riducendo così le emissioni di sostanze gassose quali monossido di carbonio (CO) e ossidi di azoto (Nox).

Una visione innovativa del futuro siderurgico

Per la realizzazione del Progetto Danieli adotterà tecnologie avanzate in grado di contenere le emissioni e renderle nettamente inferiori rispetto ai limiti imposti dalle normative vigenti.

Nuovi sistemi di filtraggio, uniti a forni elettrici sigillati con in aggiunta un recupero del materiale di scarto ottimale saranno responsabili dell’abbassamento significativo delle emissioni di CO2, di molto inferiori a quelle dei migliori impianti esistenti.

La tecnologia Danieli risponde alla necessità di realizzare un impianto pienamente in linea con la visione europea di una produzione acciaio rispettosa del 2050. Per citare un dato, si prevede l’emissione di 0,02 kg di polveri sottili per tonnellata di acciaio prodotta l’anno.

Digital Green Steel Project

Lo sviluppo tecnologico inseguito e concretizzato dal gruppo Danieli mira, inoltre, all'ottimizzazione dei consumi e degli output in ogni singola fase della catena di produzione, per poter così far fronte a una riduzione notevole delle emissioni e rendere il nuovo impianto di Corciano di Piombino un punto di riferimento per la produzione europea.

La nuova acciaieria punterà ad andare incontro a un futuro più ‘verde’ possibile; infatti, le nuove tecnologie introdotte renderanno non solo più efficiente la produzione siderurgica, ma anche meno rumorosi e più puliti i processi produttivi grazie a efficaci standard di pulizia dell’ambiente di lavoro.

L’impiantistica di ultima generazione permette ai sistemi di filtraggio avanzati di connettersi a nuovi impianti ausiliari per minimizzare anche la produzione di rifiuti. Si stima che le emissioni di CO2 caleranno in maniera significativa e con valori che si aggirano tra 95 e 130 kg per tonnellata di acciaio prodotto.

La tecnologia utilizzata dall’azienda prevede inoltre la predisposizione dei macchinari all’uso dell’idrogeno, combustibile green per eccellenza: i macchinari non necessiteranno di lavorazioni ulteriori, ma saranno già operativi e pronti all’uso di questo nuovo combustibile, che genererà un'ulteriore beneficio per l'impatto ambientale.

Occupazione e stabilità

Lo stabilimento è progettato per creare oltre 1400 posti di lavoro, un'importante opportunità di sviluppo per il tessuto economico locale che porterà personale altamente specializzato a gestire gli impianti high-tech: Metinvest e il Gruppo Danieli puntano sulla formazione costante e sulla ricerca per creare nuove prospettive e nuovi approcci alla produzione siderurgica, istruendo il proprio organico in maniera adeguata.

Dopo anni di difficoltà per l'acciaieria, che ha visto il susseguirsi di cambi di gestione e risultati non ottimi, il progetto punta a rilanciare la produttività: in primis locale, con Piombino e la Toscana come fulcro dell’impianto, successivamente quella nazionale con solidi investimenti green che ne allungheranno l'orizzonte temporale. Tecnologia e occupazione saranno le basi per restituire stabilità al sito e al territorio ma adottando un approccio sostenibile.

Insomma, un punto di riferimento a livello internazionale in questa transazione ecologica e pertanto si presta a mostrare con dati e risultati il proprio operato. È più che lecito che cittadini e istituzioni abbiano sollevato dubbi sull’impatto ambientale e sul rischio potenziale per la popolazione locale, e la risposta del gruppo sta proprio nel generare processi produttivi che incontrano queste necessità e puntano a preservare al massimo l’ecosistema e la salute della popolazione.

Una collaborazione strategica

La partnership tra Danieli e Metinvest consentirà di testare sul campo le tecnologie green per accelerare la de-carbonizzazione dell'industria responsabile della produzione di acciaio. Il nuovo sito agevolerà le esportazioni siderurgiche ucraine, favorendo sia l'ambiente che lo sviluppo economico di entrambi i Paesi.

Il progetto dell’impianto di Piombino rappresenta, dunque, un modello vincente di collaborazione industriale focalizzata su ricerca, innovazione e sostenibilità ambientale, con importanti ricadute economiche e geostrategiche, in grado di traghettare la siderurgia verso un futuro a zero emissioni.

Per ulteriori informazioni su Danieli, per approfondire questo e altri progetti, per scoprire ricerca e innovazioni del gruppo è possibile visitare il sito ufficiale www.danieli.com