Digi e Lode, la digitalizzazione scolastica viene premiata

Torna anche per l’anno scolastico 2022/2023 il progetto Digi e Lode di Hera, multiutility leader nazionale nei servizi essenziali (energia, ambiente, acqua). Dopo il successo dello scorso anno, saranno 44 le scuole premiate in Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dove opera EstEnergy, società commerciale del Gruppo attiva nella fornitura di luce, gas e soluzioni per il risparmio energetico e la mobilità elettrica, anche con i marchi Ascotrade e Ascopiave Energie, per un importo complessivo di 110 mila euro. Ma di cosa si tratta esattamente?

Hera investe nella sostenibilità ambientale

Come già menzionato, una delle maggiori priorità di Hera è senz’altro quella della tutela e il rispetto delle risorse ambientali, il tutto tradotto nella logica della sostenibilità. Con il progetto Digi e lode ha ideato il modo di ottenere dei finanziamenti concreti per le scuole del territorio in cui si vive compiendo delle semplici azioni quotidiane, come ad esempio abbandonare la bolletta cartacea per scoprire i vantaggi di quella elettronica ed effettuare personalmente l’autolettura digitale per avere bollette allineate ai consumi reali. Ovviamente, la procedura diventa fattibile dal momento in cui ci si registra ai Servizi OnLine o si scarica l’app MyHera con la quale gestire le forniture energetiche 24 ore su 24, senza necessità di muoversi da casa.



Un punteggio per ogni servizio digitale attivato

Nella fattispecie, ogni volta che un cliente Hera attiva uno o più servizi digitali, contribuisce a incrementare un punteggio destinato ad essere ripartito tra le scuole del comune in cui vive. Il meccanismo consente inoltre di inserire i propri dati sul sito web dedicato a questa iniziativa per indicare una scuola specifica a cui si desidera attribuire il proprio punteggio che in questo modo sarà moltiplicato per cinque facendola salire in classifica.

Premi in denaro al termine di ogni quadrimestre

I premi in questione sono rivolti agli istituti scolastici primari e secondari di primo grado della propria città. Saranno premiati quelli in testa alla classifica (consultabile sempre sul sito ufficiale sopra indicato) al termine di ogni quadrimestre con un assegno di 2.500 euro ciascuno. Nel solo anno scolastico 2021/2022 grazie a questo progetto si è stimato il raggiungimento di oltre 570 mila comportamenti digitali attivati dai clienti della multiutility con circa 150 mila iscrizioni ai Servizi Online, oltre a 99 mila richieste per l’invio elettronico della bolletta e 206 mila download dell’app MyHera. Grazie a questi comportamenti, Digi e lode ha distribuito complessivamente, dalla nascita del progetto, nel 2017 in Emilia Romagna, ad oggi, 565 mila euro alle scuole premiate.



Hera e la responsabilità sociale: una mission irrinunciabile

Si tratta di un’iniziativa utile e fruttuosa, finalizzata ad accrescere la cooperazione tra famiglie, imprese e istituzioni e, al contempo, moltiplicare i benefici derivati dalle scelte dei clienti, offrendo la possibilità di apportare miglioramenti all’interno delle strutture scolastiche e, di conseguenza, nel percorso degli studenti.



