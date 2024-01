Cortina sNOw DIFFERENCE, lo sci come veicolo di inclusione e uguaglianza

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con FONDAZIONE CORTINA

Mezzo di benessere, coesione e condivisione potentissimo, lo sport si scopre sempre più come occasione imprescindibile di inclusione e accessibilità, per permettere davvero a chiunque di godere dei benefici che le diverse discipline sanno regalare.

Dopo il debutto nella Regina delle Dolomiti delle competizioni internazionali di sport invernali paralimpici durante la stagione 2022-2023, con la Coppa del mondo di snowboard cross sulla pista San Zan di Socrepes e le finali della Coppa del mondo di sci alpino sull’Olympia delle Tofane, Fondazione Cortina si prepara a concedere il bis, con un impegno e un entusiasmo rinnovati e rinforzati dalla positiva esperienza dei mesi scorsi.

Cortina capitale dell’inclusività

Grazie a Cortina sNOw DIFFERENCE, a cavallo di gennaio e febbraio 2024 (dal 26/01 allo 02/02) e senza soluzione di continuità temporale, in occasione della Coppa del mondo femminile (AUDI FIS Ski World Cup) e della Coppa del mondo di sci alpino paralimpico (FIS Para Alpine Ski World Cup), l’Olympia delle Tofane si appresta a diventare capitale dell’inclusività.

Un’occasione unica che garantisce le stesse condizioni tecniche e i medesimi servizi a tutti gli atleti partecipanti e che vedrà la Finish Area di Rumerlo attrezzata al meglio per garantire la fruibilità dello spettacolo a chiunque, indipendentemente dall'età, dalla condizione fisica oppure da eventuali bisogni speciali. In particolare, per le persone in sedia a rotelle, sarà garantito un sistema di trasporto dedicato, con la possibilità di usufruire del parterre mediante percorsi attrezzati con speciali pedane.

Le gare di Cortina della Audi FIS Ski World Cup 2024 si svolgeranno da venerdì 26 a domenica 28 gennaio: venerdì 26 si disputerà una discesa, sabato 27 un’altra discesa, domenica 28 un superG. L’acquisto dei biglietti è possibile sul sito www.cortinaskiworldcup.com. Diverse sono le opzioni di partecipazione: gli appassionati possono scegliere tra Parterre, Tribuna, e la novità Prosecco DOC Sparkling Corner; al mondo imprenditoriale è dedicata invece la Tofana Lounge e le World Cup Experience, 4 esperienze uniche ideate da Fondazione Cortina per soddisfare ogni tipo di esigenza tra adrenalina e natura. Per quanto riguarda la Coppa del mondo di sci alpino paralimpico, invece, le gare saranno due superG (30 e 31 gennaio) e due slalom (1 e 2 febbraio).

Cortina sNOw DIFFERENCE, per un hub di inclusività

Come riferito dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, “l’iniziativa ribadisce che lo sport è uno per tutti e che la passione sportiva non conosce differenze, aiutando ad abbattere barriere, fisiche e culturali”. Il claim “Cortina sNOw DIFFERENCE” che campeggerà sui pettorali di atlete e atleti delle due manifestazioni vuol essere testimonianza concreta, e non solo ideale, di come il Bellunese e Cortina d’Ampezzo, che nel 2026 ospiterà sia le Olimpiadi che le Paralimpiadi, stiano assumendo sempre più il ruolo di primo hub internazionale dell’inclusività e dell’accessibilità.

Un obiettivo importante, per una neve senza differenze e che vedrà Fondazione Cortina curare i due attesi eventi in programma dal 26 gennaio al 2 febbraio all’Olympia delle Tofane, pista tra le più iconiche dello sci mondiale, che si prepara a incarnare al meglio i valori dell’inclusività e dell’uguaglianza coniugate allo sport.

Come sottolineato dalle parole del presidente Stefano Longo “l’impegno di Fondazione Cortina punta a inviare un importante messaggio anche culturale che, con Cortina sNOw DIFFERENCE, possa divenire patrimonio condiviso”. “L’iniziativa – prosegue Pancalli – è il modo migliore per avvicinarsi ai Giochi di Milano-Cortina 2026, un evento planetario che ci auguriamo possa lasciare una significativa legacy, in grado di contribuire, sui temi dell’inclusione, alla crescita sociale e civile del nostro Paese”.

L’impegno costante di Fondazione Cortina

Costituita a maggio 2022 e resa operativa a luglio dello stesso anno, Fondazione Cortina è l’ente organizzatore dei grandi eventi sportivi della Regina delle Dolomiti, nonché braccio operativo regionale per le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026. Fondata da Regione Veneto, Provincia di Belluno e Comune di Cortina d’Ampezzo, ha lo scopo di organizzare e promuovere attività, eventi e iniziative che possano inserirsi in una cornice complessiva di potenziamento e valorizzazione dell’intera area veneta, in sinergia con le realtà territoriali: Associazione Albergatori, Consorzio Impianti a Fune (Cortina Ski World) e Sci Club Cortina.

A questo fine, Fondazione sviluppa collaborazioni strategiche e partnership con importanti aziende e consorzi privati, fungendo da vera e propria piattaforma di coinvolgimento. I partner interessati sono: Almaviva, Audi, Cortinabanca, Howden, Lavazza, Prosecco DOC, Umana, Acqua Dolomia, Arzanà, Atomic, Busforfun, Da Canal Trasporti e Logistica, DBA Group, Demaclenko, Dolomiti Strade, Formaggio Piave, Forst, La Cooperativa di Cortina, Leitner, Liski, My Venice, Parkforfun, Prinoth, PWC, Streetvox, VISA; con il supporto di: Appodia, Cilento, Energiapura, Exclama e Trudi.

Per maggiori informazioni sulle iniziative e le attività di Fondazione Cortina è possibile visitare il sito internet fondazionecortina.com