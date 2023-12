Capodanno in festa a Padova

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con APS HOLDING S.P.A.

Capodanno a Padova sarà anche quest'anno un'esperienza fantastica. La città si è già vestita a festa in occasione del Natale, ma anche a Capodanno sarà protagonista con un grande concerto di Francesco Gabbani in piazza Insurrezione e con una serata all'insegna della musica e del divertimento a Prato della Valle, dove si trova anche la bellissima pista di pattinaggio. Tra le vie di Padova, i suoi caratteristici canali e i suoi monumenti storici, palazzi dalla straordinaria varietà architettonica e spettacolari illuminazioni, già si respira aria di festa, con la città pronta a ospitare curiosi, visitatori e famiglie che si riuniscono nel Centro Storico per celebrare tutti insieme l'arrivo del nuovo anno. Uno sforzo reso possibile anche dall'iniziativa del Comune di rafforzare e implementare il trasporto pubblico, con numerose corse potenziate sino al 7 gennaio.

Il concerto di Francesco Gabbani

L'evento principale delle celebrazioni di Capodanno è sicuramente la grande festa musicale di piazza Insurrezione, dove Francesco Gabbani si esibirà in un concerto gratuito. A partire dalle 22.30 e fino alle 02.00 di notte la piazza si animerà della deliziosa musica dal vivo del cantautore vincitore di Sanremo nel 2017, secondo classificato nel 2020 e prossimo concorrente dell’edizione 2024, da anni protagonista sulla scena italiana con successi orecchiabili ma al tempo stesso profondi come Occidentali's Karma, Tra le granite e le granate e Viceversa. In un grande megaschermo, tra effetti speciali e animazione, si potrà quindi assistere al countdown che porterà all'ingresso nel nuovo anno a ritmo di musica con un ospite davvero d’eccezione. Patrocinato dal Comune di Padova, lo spettacolo è promosso in collaborazione con ZED Live, realtà di riferimento nel mondo della musica dal vivo.

Prima e dopo il concerto sarà invece Radio Company a portare sul palco i deejay che faranno da cornice al grande evento. "Siamo molto orgogliosi di ospitare un artista come Francesco Gabbani - ha commentato l'assessore al Commercio e ai Grandi Eventi, Antonio Bressa -. E’ un artista popolare e amato, apprezzato per la sua musica che è capace di unire leggerezza e riflessioni importanti visto il suo impegno anche sul fronte ambientale".

Musica e divertimento in Prato della Valle

Oltre allo spettacolo di Francesco Gabbani in piazza Insurrezione, anche Prato della Valle è pronto a ospitare una nottata all'insegna della musica e del divertimento. In questa splendida cornice sorge infatti la pista di pattinaggio di ben 600 metri quadrati a ingresso gratuito che offre la possibilità a tutti di noleggiare caschetti, guanti e pattini, con insegnati pronti a organizzare corsi individuali o di gruppo.

Per festeggiare l'arrivo del 2024, la notte del 31 gennaio la pista resterà aperta fino alle 2 di notte: i pattinatori saranno accompagnati per tutta la serata dalla musica, con animazione e spettacoli, in uno splendido scenario che ospita nel Lobo di Santa Giustina anche un albero di Natale alto nove metri realizzato sapientemente con materiali riciclati chiamato "Scart".

Navette gratuite e corse potenziate

Fino al 7 gennaio le corse dei tram durante le giornate festive sono state potenziate, così come quelle di alcune linee di autobus. Per la notte di San Silvestro, per permettere a chiunque di poter godere la magia del centro storico di Padova, è stato istituito anche un servizio straordinario gratuito di navette che effettueranno un percorso circolare fino alle 2 di notte. "Una città moderna ed efficiente si valuta anche in base all'organizzazione dei grandi eventi e della mobilità connessa - conclude l'assessore Antonio Bessa -. Abbiamo predisposto il tutto perché anche la sera di Capodanno le persone possano scegliere di muoversi con il trasporto pubblico, senza pensieri, facendo diventare Padova una meta ancora più attrattiva".

Per saperne di più sugli eventi promossi dal Comune per la notte di San Silvestro e per conoscere i percorsi delle linee del trasporto pubblico per raggiungere il centro storico è possibile vistare il sito internet www.padovanet.it