Barriere architettoniche, come abbatterle risparmiando

A causa dell’avanzare dell’età, di una disabilità o di numerose altre problematiche capaci di rendere complesse le attività più semplici, molte persone convivono con limitazioni imposte da gradini, scale, piccoli dislivelli. Barriere architettoniche che portano molti a riscoprirsi non autosufficienti e a vedersi preclusa la possibilità di vivere a pieno la propria abitazione, di svolgere attività quotidiane con semplicità o, nei casi più complessi, prendere pienamente parte alla vita sociale.

In questi casi, ma anche per semplificare la vita di tutti i giorni, è fondamentale affidarsi agli specialisti del settore per trovare la migliore soluzione e preservare il proprio benessere psicofisico e quello delle persone che si prendono cura di individui con problematiche. Senza dimenticare che sino a fine 2025 è possibile accedere al bonus fiscale che permette un risparmio del 75%.

Un’opportunità da sfruttare

Parlare di questa tematica e impegnarsi per superarla vuol dire garantire uguaglianza di opportunità a tutti, specie a chi è più in là con l’età e a chi è costretto a convivere con una disabilità. Ecco perché, oggi, è fondamentale informare ed essere a conoscenza del cosiddetto bonus fiscale abbattimento barriere architettoniche (scale, gradini, marciapiedi, e dislivelli in genere), previsto dall’art. 365 delle Legge 197 del 29 dicembre 2022.

Un’agevolazione importante che garantisce un risparmio pari al 75% sulle spese sostenute per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2025 su edifici già esistenti e che permette di adeguare la propria abitazione alle nuove esigenze di mobilità e rispondere finalmente alle necessità di chiunque. Il bonus è accessibile tramite detrazione Irpef in 5 anni, oppure in cessione del credito o comodo sconto immediato in fattura del 75%, fino a un importo massimo variabile, dai 30mila ai 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui si attua l'intervento.

Sconto direttamente in fattura: l’importanza di affidarsi all’azienda giusta

Insomma, un bel risparmio e un apprezzabile sostegno in caso di difficoltà o disabilità. Mobility Care, azienda con sede in provincia di Treviso e dalla comprovata esperienza decennale nella mobilità della persona e nell’abbattimento di barriere architettoniche, garantisce lo sconto immediato in fattura del 75% e assicura interventi cuciti su ogni situazione con soluzioni di prima qualità!

Grazie a una professionalità multidisciplinare e capacità di interventi in ogni cotesto, infatti, Mobility Care affianca famiglie, ma anche enti pubblici e privati, nella scelta delle migliori soluzioni di mobilità, con risposte pratiche, intelligenti e idonee a ogni situazione. Attraverso lo studio di soluzioni personalizzate su misura in base all’esigenza del cliente e alla tipologia abitazione, l’obiettivo è quello di rendere accessibile e fruibile qualsivoglia spazio.

La soluzione migliore per ogni esigenza

Che si tratti di installare montascale a poltroncina o a piattaforma, piattaforme elevatrici, ascensori, sollevatori a soffitto, rampe o adeguare il bagno, rivolgersi a Mobility Care significa non precludersi soluzioni e scegliere con consapevolezza quella più adatta a migliorare la qualità della vita e l’abitabilità di un ambiente. Ogni soluzione/ausilio, infatti, permette di svolgere in tranquillità i più piccoli gesti quotidiani, dentro e fuori casa, rappresentando un aiuto per l’intera famiglia, che si sente al contempo più sicura nella gestione di un disabile o un anziano.

Mobility Care offre un servizio a 360°, per lavori chiavi in mano, dall’installazione all’assistenza post-vendita. Il primo passo si concretizza, però, in una consulenza gratuita, con sopralluogo svolto senza impegno da personale specializzato. Un passaggio necessario, che garantisce una vera e propria consulenza ambientale su diversi dislivelli e barriere architettoniche da abbattere.

Tenendo conto delle esigenze del cliente, si prepara un preventivo gratuito e si procede con la progettazione della soluzione migliore a rendere l’abitazione accessibile e sicura. Il progetto viene presentato in 3D prima dell’approvazione finale. Il tutto, senza trascurare il Design, con estetica e attenzione al dettaglio, per soluzioni capaci di integrarsi al meglio in ogni ambiente.

Bonus con sconto in fattura

Grazie a un reparto interno specializzato, Mobility Care si occupa, poi, in autonomia della gestione delle pratiche fiscali, tra contributi e agevolazioni fiscali previsti per legge, tra cui il bonus fisale del 75% da scontare direttamente in fattura. L’azienda provvede anche alla consegna, effettuata con mezzi propri e all’installazione, che avviene in poche ore e si serve dell’esperienza di tecnici specializzati.

Sarà, inoltre, sempre Mobility Care a gestire la pratica di registrazione presso il comune degli impianti installati, la richiesta di matricola e la relativa messa in servizio. Concluso l’intervento, l’azienda garantisce assistenza capillare, veloce e puntuale, oltre a programmi di manutenzione ordinaria, fornitura di componenti di ricambio e assistenza prioritaria e telefonica. Perché, per Mobility Care “ogni luogo è raggiungibile, e il percorso è fondamentale”.

Qualità certificata

Distributore di aziende leader nel campo della mobilità e abbattimento barriere architettoniche, con prodotti certificati CE e coperti da garanzia di 24 mesi, Mobility Care vanta più di 10mila clienti soddisfatti e oltre 5mila impianti installati tra Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia-Romagna. Grazie ai numerosi showroom e centri assistenza, l’azienda è realtà consolidata e dalla comprovata esperienza.

Per maggiori informazioni sui servizi e i prodotti, ma anche sul superbonus e per richiedere un preventivo gratuito è possibile visitare il sito internet www.mobilitycare.it e i canali social Facebook, Instagram e LinkedIn. Info anche al numero verde 800 59 80 78 o via mail a info@mobilitycare.it.