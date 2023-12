Attenzione all’ambiente e al territorio: il 2023 di Savno da record

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con SAV.NO S.P.A.

Al giorno d’oggi, la promozione del rispetto ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio gestito rappresentano aspetti sempre più cruciali dell’attività di un operatore pubblico dei servizi ambientali. Un obiettivo che Savno è riuscito a centrare con successo anche quest’anno, come dimostra in primis il report presentato nelle scorse settimane da Legambiente, in occasione della presentazione del Rapporto Comuni Ricicloni Veneto 2023.

Un record a livello veneto

All’interno del documento, infatti, spicca il risultato ottenuto dal territorio a gestione Savno. Con solamente 65 kg di rifiuto a smaltimento prodotto pro capite all’anno, ovvero costituito da scarto da raccolta differenziata, materiale secco, ingombrante, e proveniente dallo spazzamento stradale, quello della Sinistra Piave è stato riconosciuto a livello regionale come il Bacino territoriale più virtuoso. Un record a livello veneto che si conferma anche nell’ammontare di rifiuto complessivo prodotto: 351 kg a persona all’anno (altrove in Italia si arriva anche a quasi una tonnellata).

Il merito è da attribuire alla sensibilità dei cittadini e agli investimenti effettuati negli ultimi anni, soprattutto nei Centri di raccolta del territorio, dove si arriverà a raccogliere fino a 36 tipologie di rifiuto diverse. A riprova, nel 2022, dall’avvio al riciclo Savno è riuscita a incassare 4 milioni e 300 mila euro e per la fine dell’anno verranno superati i 6 milioni di euro. In aggiunta, lo scorso novembre è iniziato il processo di potenziamento del sistema di selezione dei materiali negli impianti della società. Grazie a lettori ottici di ultima generazione che verranno installati, nel 2024 la frazione di rifiuto indifferenziato verrà ridotta di un ulteriore 20-25%. Il tutto senza pesare sul portafoglio dei cittadini, ma anzi riuscendo a sostenere anche le utenze deboli, segno di una gestione oculata ed efficiente.

In quest’ottica anche il rafforzamento degli ecocentri diventa cruciale per una miglior gestione della raccolta differenziata. Da qui, la decisione di installare impianti fotovoltaici in tutti i 35 ecocentri gestiti, ad esempio, e massimizzare la raccolta di rifiuti Raee. In proposito l’azienda sta lavorando ad un’apposita campagna informativa: l’obiettivo? Sensibilizzare i cittadini a conferire sistematicamente i Raee all’ecocentro, raccontare come questo materiale possa rivelarsi una miniera di materiale prezioso, e superare così le 1.665 tonnellate di materiale elettrico raccolte nel 2022.

A proposito di ecocentri

Lunedì 22 gennaio 2024, con la partecipazione del ministro dell’ambiente, Gilberto Pichetto Frattin, verrà inaugurato un importante progetto intitolato “La Bacheca del riuso”. L’iniziativa nasce per mettere in contatto i cittadini che intendono disfarsi di beni non più utilizzati, anche nuovi, con tutti quei cittadini che ne hanno bisogno. Un progetto di economia circolare dove, accanto al recupero e riutilizzo del materiale di scarto, prende vita un percorso parallelo con finalità sociali, educative e didattiche.

L’impegno di Savno si riflette anche nell’attivazione di nuovi servizi. In particolare, dal prossimo febbraio in tutti i Comuni verrà attivato un servizio gratuito di raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti (fino a 1 metrocubo per prelievo). Mentre continua la realizzazione di nuovi distributori automatici di sacchetti in maniera capillare in tutto il territorio (ben 10 al momento).

Se l’impegno di Savno è presente, lo sguardo è sempre orientato al futuro. Nell’anno scolastico in corso le attività di educazione ambientale dell’azienda riguarderanno oltre 1.000 classi di ogni ordine e grado, per agevolare il passaggio del testimone dai cittadini di oggi a quelli del domani e continuare a tutelare il patrimonio ambientale della Sinistra Piave e non solo.

Per conoscere ulteriori dettagli e maggiori informazioni è possibile visitare il sito: savnoservizi.it/