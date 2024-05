Anteprima Cantine Aperte: il gusto del Friuli Venezia Giulia arriva a Palmanova Village

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con PALMANOVA VILLAGE

L’evento enoturistico più amato e conosciuto del Friuli Venezia Giulia, dedicato agli amanti del buon vino, farà una tappa speciale a Palmanova Village. Dalle 17:00 alle 20:00 di sabato 18 maggio, l’Anteprima di Cantine Aperte, offrirà ai visitatori l’opportunità esclusiva di degustare i prelibati vini di dieci rinomate cantine della regione, che apriranno poi le porte al pubblico durante il weekend successivo per la 31ª edizione dell’evento.



L’Anteprima, organizzata in collaborazione con il Movimento del Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, promette un’esperienza sensoriale unica, permettendo ai partecipanti di degustare i vini delle seguenti cantine: Petrucco, Ronc Soreli, Ca’ Tullio, Vigna Lenuzza, Villa Russiz, Roi Clar, Cascina Lavaroni, Barone Ritter de Zahony, Villa Vitas e Galliussi.



Acquistando il ticket, gli ospiti potranno accedere all’evento, ricevendo un coupon per tre degustazioni di vino a loro scelta tra una selezione di 20 etichette, accompagnate da assaggi delle migliori specialità gastronomiche locali. Verrà fornito loro il calice ufficiale dell’evento e la tasca portacalice, che potranno poi essere utilizzati durante l’evento Cantine Aperte, previsto per sabato 25 e domenica 26 maggio. In queste giornate, presentando il proprio calice, i visitatori potranno gustare gratuitamente un calice di vino di benvenuto presso ognuna delle 78 cantine partecipanti.

Una partnership che celebra l’eccellenza del territorio

Il Palmanova Village si prepara ad accogliere con entusiasmo l’Anteprima di Cantine Aperte:



“Siamo davvero soddisfatti di questa nuova collaborazione con il Movimento Turismo del Vino FVG, una partnership che rafforza ancora di più il legame con il territorio che da sempre contraddistingue il Palmanova Village. – commenta la center manager Linda Basile – Ci teniamo moltissimo a rappresentare per i nostri ospiti una destinazione turistica a tutti gli effetti, dove oltre allo shopping si possono vivere esperienze uniche ed esclusive trascorrendo ore liete nel nostro Villaggio. Con questa collaborazione, ci leghiamo ad uno degli eventi più amati ed iconici della nostra Regione che celebra i prodotti di eccellenza delle aziende locali, ormai famosi in tutto il mondo”.



L’evento sarà arricchito da un piacevole sottofondo musicale e, ancor più importante, sarà a favore di una buona causa: parte del ricavato sarà infatti devoluto in beneficenza.



L’Anteprima di Cantine Aperte è solo l’inizio di un ricco calendario di eventi che scandirà l’estate di Palmanova Village a ritmo di dj set, concerti, special guests, food&drink d’eccezione e sconti imperdibili.



Palmanova Village

Destinazione di shopping - e non solo - con oltre 90 negozi e sconti fino al 70% tutto l’anno.



Tra le Dolomiti e il mare, il territorio di Palmanova non è solo la porta per l’Europa, ma un crocevia di culture e tradizioni: Palmanova Village è situato a pochi km dalla città “fortezza” patrimonio Unesco, e in posizione strategica tra le più belle spiagge di Lignano Sabbiadoro e di Grado, il Collio e le montagne del Friuli Venezia Giulia.



Tra i suoi 90 negozi con prezzi outlet e sconti dal 30 al 70% tutto l’anno spiccano: Alberta Ferretti - Moschino, Calvin Klein, Guess, Iceberg - Ice Play, Levi’s, Nike, Piquadro - The Bridge, Puma, Skechers, Tommy Hilfiger, Under Armour.



Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale di Palmanova Village.