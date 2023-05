Al ristorante il gusto passa anche dalla bellezza dei luoghi

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con RISTORANTE ODEON ALLA COLONNA

La ristorazione è un settore capace di rappresentare un valore aggiunto significativo per ogni città. Questo è particolarmente vero per i ristoranti che, oltre a essere attrattiva turistica e a giocare un ruolo importante nel favorire la coesione sociale, svolgono anche un’importante funzione culturale, tramandando ed esaltando i sapori e i piatti della tradizione del luogo in contesti da favola. Inoltre, dialogando al meglio con il tessuto urbano, i ristoranti assumono il ruolo di vere e proprie istituzioni cittadine.



Stagionalità e territorio

Tra gli esempi di eccellenza culinaria capaci di perseguire questi valori, nello splendido centro storico di Treviso si trova il ristorante enoteca Odeon alla Colonna. A pochi passi da piazza Rinaldi, da oltre un decennio sotto la guida del gestore Matteo Facchin, il ristorante ha scelto di offrire una proposta che permette ai suoi avventori di gustare una cucina della tradizione, seppur con qualche rivisitazione.

Il menu segue e si fa ispirare dalla stagionalità, operando nel segno dello slow food e dei prodotti di qualità a chilometro zero, stringendo un forte legame con realtà locali e aziende del territorio per una ristorazione capace di farsi più sostenibile.

Aperto sette giorni su sette e chiuso solo il 15 agosto, l’Odeon alla Colonna vede come piatto più rappresentativo del proprio menu le Tagliatelle al caffè “Vescovi” con gamberoni e scaglie di mandorle tostate. A questo si affiancano gli gnocchi fatti in casa con Trentingrana 24 mesi d'alpeggio, prosecco DOCG, pepe del Madagascar e prosciutto d'oca affumicato, i ravioli al tarassaco su gazpacho di pomodoro fresco e i bigoli alla carbonara con guanciale. In crescita e aggiornamento costante, l’enoteca predilige invece vini d’eccellenza prodotti in Veneto, Friuli, Trentino e Toscana.

Location unica e di pieno relax

Un valore aggiunto è rappresentato certamente dallo splendido porticato di vicolo Rinaldi che, affacciato sul Sile, nella bella stagione permette di pranzare e cenare in un contesto intimo e caratteristico, scelto negli anni ‘70 come set per lo sceneggiato con Philippe Leroy Leonardo. Nei mesi più freddi, la location è impreziosita dalle composizioni predisposte dal ristorante, con trovate scenografiche capaci di rendere l’ambiente ancora più affascinante: le installazioni del periodo natalizio, per esempio, sono ormai un’istituzione per la città.

Consigliato negli anni da testate e guide illustri come Touring e Lonely Planet, l’Odeon mira a riservare ai propri clienti un’esperienza estremamente tranquilla: «Per questo motivo – spiega Facchin – abbiamo scelto di concentrarci solo su pranzo e cena, evitando la confusione che situazioni come aperitivi e dopocena possono generare. Poniamo grande attenzione alle famiglie, con i bambini che fino a sei anni non pagano e, durante il periodo estivo, una sala interna destinata a playground per i più piccoli».



Bellezza, gusto e tranquillità per ogni occasione

La cordialità e la disponibilità verso il cliente si traducono in un servizio attento e preparato che, con discrezione e dedizione, contribuisce a rendere ancora più indimenticabili anche gli eventi speciali che è possibile organizzare presso il ristorante: dai matrimoni a qualsivoglia ricorrenza si decida di festeggiare sentendosi a casa e, come sottolineato da Facchin: «Mangiando concreto».

Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e cena, eccezion fatta per il 15 agosto. Per ricevere maggiori informazioni, consultare i menù, prenotare un tavolo e restare aggiornati sugli eventi in programma è possibile vistare il sito Internet www.odeonlacolonna.it , scrivere all’indirizzo mail info@odeonlacolonna.it o telefonare allo 0422/541012.