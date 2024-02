Agrimont: innovazione e tutela del territorio, da 43 anni al servizio dell'agricoltura montana

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con LONGARONE FIERE DOLOMITI S.R.L.

Un connubio perfetto che vede come protagonisti Longarone e l’amore per la vita di montagna, un percorso che punta a preservare e valorizzare il territorio nel modo più sostenibile possibile. Un’occasione unica per immergersi nelle ultime novità presentate da eccellenze del territorio montano che saranno protagoniste di questo imperdibile evento. Tutto questo e molto altro è la 43esima edizione di Agrimont, la mostra nazionale dell’agricoltura di montagna che torna a Longarone Fiere Dolomiti nei weekend dal 16 al 24 marzo.

Una lunga storia che racconta le eccellenze dell’agricoltura montana

Da oltre quarant’anni, Agrimont ha scelto di raccontare le eccellenze e i progressi dell'agricoltura di montagna. Un’iniziativa nata nel 1980 a Longarone, in provincia di Belluno, e che ha accompagnato la crescita del comparto, evidenziandone i cambiamenti sopraggiunti con il passare degli anni, promuovendo lo sviluppo sostenibile e supportando gli operatori con un'offerta e proposte in costante aggiornamento.

Dalla prima edizione a oggi sono cambiate molte cose e il percorso ha mostrato determinazione allo sviluppo e all’innovazione, senza mai dimenticare il ruolo fondamentale nella salvaguardia dell’ambiente. Con il tempo, quello che è inevitabilmente mutato sono i processi produttivi e le sfide ambientali, che vedono però, ieri come oggi, Agrimont e i suoi espositori al fianco degli agricoltori di montagna come punto di riferimento per soluzioni all'avanguardia.

Una vetrina per conoscere da vicino il meglio delle filiere agricole di montagna

Anche quest’anno, la mostra coinvolge aziende provenienti da tutta Italia e dall’estero e accoglie stand pronti a proporre le più moderne innovazioni tecnologiche disponibili sul mercato, come per esempio soluzioni per la meccanizzazione in pendenza, per l'allevamento e la silvicoltura, oltre a imprescindibili attrezzature per il giardinaggio e l'orticoltura amatoriale.

Durante i giorni di fiera sarà posta, inoltre, particolare attenzione ai prodotti tipici del territorio e saranno ospitati numerosi consorzi, testimonianza viva delle eccellenze italiane: dai prodotti caseari al miele, dai salumi alle specialità enogastronomiche, ce ne sarà per tutti i gusti e tutte le necessità.

Fiera & Festival delle Foreste: un convegno per il futuro del bosco

Per la quinta edizione, inoltre, Agrimont vede l’organizzazione di “Fiera & Festival delle Foreste”, l’evento che permette di rendere partecipi i visitatori attraverso un ricco programma di convegni e seminari. Organizzato da Longarone Fiere Dolomiti, il programma di “Fiera & Festival delle Foreste” vede coinvolti anche enti istituzionali come la Regione con Casa Veneto. Il focus di questa edizione sarà posto su tematiche innovative e legate alla gestione sostenibile del patrimonio boschivo.

Particolare attenzione sarà, inoltre, dedicata all'analisi delle conseguenze della tempesta Vaia abbattutasi nell’area delle Dolomiti e delle Prealpi Venete nel 2018. Il tema sarà approfondito con interventi di esperti del settore, come il dott. Fabio Berti dell'Associazione Forestale Veneta, e saranno prese in esame anche le esperienze virtuose nel rimboschimento e recupero delle aree colpite. Agrimont sarà, poi, occasione per presentare i risultati preliminari del progetto “LIFE VaiaWood”, coordinato da ARPAV, che coinvolge importanti partner, tra cui l'Università di Padova, nella valorizzazione del legname abbattuto.

BosterNordEst: macchine forestali a confronto

All'interno del polo fieristico troverà spazio anche “BosterNordEst”, evento dedicato alle attrezzature per la selvicoltura e all'utilizzo del legno. La manifestazione vedrà la partecipazione di aziende leader del settore per presentare le principali novità per i lavori boschivi, trasporto e prima lavorazione del legno.

Crescita costante ed elevati standard qualitativi

Negli anni, Agrimont ha registrato numeri in continua ascesa, sia per quanto riguarda gli espositori, sia in termini di accessi e visitatori. L'edizione 2023 ha accolto oltre 230 marchi e 23.000 presenze professionali. Dati che confermano l’importanza conquistata negli anni dalla kermesse, considerata oggi la più completa mostra dell’agricoltura di montagna e punto di riferimento imprescindibile per il settore.

L’appuntamento con Agrimont anche quest’anno interessa i due fine settimana: 16-17 e 22-23-24 marzo 2024. Un’occasione imperdibile non solo per chi vive e ama la montagna, ma anche per chi vuole scoprire nuove realtà ed entrare in contatto con un mondo fatto di eccellenza, tradizione e innovazione.

Gli operatori del settore avranno modo di scoprire e toccare con mano le ultime tendenze in fatto di attrezzature, macchinari, prodotti e servizi per l'agricoltura e la zootecnia di montagna, ma anche di giardinaggio, turismo rurale e prodotti tipici.

Gli orari di apertura al pubblico sono il venerdì dalle 14.30 alle 19, il sabato e la domenica dalle 9 alle 19. Il costo del biglietto d'ingresso è di 8 euro, gratuito per i bambini fino a 12 anni. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.longaronefiere.it , contattate i numeri 0437 577511 o 0437 577527, inviare una e-mail a agrimont@longaronefiere.it o, ancora, visitare la pagina Facebook ufficiale.