Agricoltura biologica: bandi per 34 milioni di euro con i fondi europei per lo sviluppo rurale

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE ADG FEASR, BONIFICA E IRRIGAZIONE

Il modo in cui produciamo cibo influisce direttamente sulla qualità della nostra aria, acqua e suolo. Per mantenere e aumentare la fertilità dei suoli, aiutare a preservare la biodiversità e, allo stesso tempo, coltivare cibo sano, di qualità e sufficiente a soddisfare il bisogno della popolazione, le pratiche di coltivazione biologica sono sempre più importanti.

Per questo la Regione del Veneto conferma il proprio sostegno all’agricoltura biologica. Sono stati infatti approvati due bandi, cofinanziati dall’Unione europea, dallo Stato e dalla stessa Regione, nel quadro del Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027, per sostenere le imprese agricole che adottano pratiche di agricoltura biologica.

Agricoltura biologica: ambiente e salute

L’agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione basato sul rispetto dei cicli naturali, che punta a mantenere e migliorare la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e dell’ambiente in generale. Questo approccio infatti prevede un impiego responsabile delle risorse naturali, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall’attività agricola.

Il Veneto è in prima linea in questo processo di trasformazione sostenibile, come confermano i dati del settore. Tra il 2013 e il 2020 gli ettari destinati al bio sono infatti triplicati, aumentando da 15.202 a 45.999 e gli operatori che hanno scelto di convertire la propria attività, dal vitivinicolo all’ortofrutta, dalle grandi colture fino agli allevamenti, sono passati da 1.804 a 3.808. Il Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 stanzia risorse per incrementare il numero degli agricoltori che adottano il metodo biologico e le superfici coltivate in modo bio.



I sostegni per adottare e mantenere il metodo biologico

L’intervento attivato con i due bandi sostiene quanti si impegnano ad adottare o mantenere pratiche e metodi di produzione biologica per un periodo di cinque anni. Per il passaggio alla pratica di metodi biologici sono stati stanziati 10 milioni di euro, mentre per il mantenimento delle pratiche le risorse ammontano a 24 milioni. Per entrambi i bandi la scadenza per le presentazioni delle domande è fissata per il 15 maggio.

Tra gli impegni che gli agricoltori devono rispettare sono previsti l’utilizzo esclusivo di fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica, il mantenimento della fertilità e dell’attività biologica del suolo mediante la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica.

E’ possibile consultare le schede di bandi ed accedere ai documenti al presente link.



Risorse e priorità

Nei prossimi cinque anni la politica di sviluppo rurale in Veneto potrà contare su una dotazione finanziaria complessiva di 824,6 milioni di euro, che sosterrà l'attuazione di 44 diversi interventi. Le priorità che il Veneto ha dato alla propria programmazione sono: i giovani, la sostenibilità, l’innovazione, la vivibilità delle zone rurali, il sostegno alle aree più fragili e la focalizzazione degli interventi e delle risorse.



Il Veneto e il Piano nazionale

Tutti i bandi, attivati dal Complemento regionale, vengono gestiti dalla Regione del Veneto nel più ampio quadro del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027, che regola sia i pagamenti diretti alle aziende e il sostegno alle organizzazioni comuni di mercato (il cosiddetto “primo pilastro”), sia gli interventi di sviluppo rurale (“secondo pilastro”) la cui attuazione è in capo alle diverse regioni italiane.



Il Veneto e gli obiettivi europei

Gli interventi del Complemento regionale per lo sviluppo rurale concorrono a sostenere la crescita e la transizione ambientale dei settori agricolo, agroalimentare e forestale regionali. Gli interventi che verranno finanziati contribuiranno a perseguire i dieci obiettivi della Politica agricola comune e i target delle strategie Farm to fork e Biodiversità nel quadro del più ampio Green Deal europeo.



“Le nostre radici, il futuro della terra”

E' il claim della campagna multicanale rivolta ai cittadini per far conoscere la politica di sviluppo rurale del Veneto, che ha il compito di veicolare un messaggio fondamentale: lo Sviluppo rurale Veneto riguarda tutti ed è fatto di persone, attività, opportunità che concorrono al benessere della collettività e che proiettano il mondo rurale verso un futuro innovativo, sostenibile e inclusivo, in cui tutti possono essere i protagonisti del cambiamento.