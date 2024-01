40 anni di eccellenza nel cuore dell’industria trevigiana

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con INDUSTRIAL FORNITURE MORO

Con una vasta gamma di prodotti che comprende macchinari industriali, attrezzature, componenti meccanici ed elettrici e soluzioni per l'automazione, il settore della compravendita di forniture industriali è noto per la sua complessità. La presenza di fluttuazioni nella produzione industriale, le nuove tecnologie, i cambiamenti normativi e altri fattori economici rendono il mercato altamente competitivo, con aziende che cercano di distinguersi attraverso la qualità o la convenienza.

In questo panorama impegnativo, Industrial Forniture Moro ha saputo distinguersi sin dal 1984, diventando un punto di riferimento per l'eccellenza italiana nel settore. Quest'anno celebra con orgoglio il suo 40esimo anniversario, un traguardo che testimonia la sua lungimiranza e il costante impegno verso la soddisfazione del cliente. Aprendo nel corso degli anni due punti vendita a Treviso e Conegliano Veneto, l'azienda è riuscita a espandersi grazie all'esperienza dei suoi soci fondatori e a una mission centrata sull'attenzione alle esigenze delle industrie manifatturiere.

Una storia italiana

Nel cuore di una delle crisi che ha segnato l’Italia, nei primi giorni del 1984 l’Industrial Forniture Moro prendeva vita, frutto di un’idea avanguardista della famiglia Moro, e da quel momento ha contribuito in modo significativo al panorama commerciale trevigiano, distinguendosi come un partner italiano affidabile nel settore delle forniture industriali e fornendo prodotti di alta qualità.

Il 1986 ha segnato l’inizio di un percorso di crescita tangibile, con l’acquisto del primo negozio a Treviso e continuato poi con l’ulteriore espansione negli anni 2000 a Ponzano Veneto. Con una solida squadra composta da cinque soci e più di 60 dipendenti, l’azienda ha sempre mantenuto uno sguardo rivolto al futuro: specializzatasi nella fornitura di prodotti industriali di alta qualità, nel tempo si è affermata come un partner italiano affidabile, distinguendosi nella competizione attraverso la qualità dei prodotti, la convenienza dei prezzi e i servizi post-vendita.

Industrial Forniture Moro si distingue oggi per la sua competenza nelle trasmissioni meccaniche e nella tecnologia lineare: offrendo prodotti all’avanguardia e soluzioni innovative, l’azienda è in grado di soddisfare esigenze di settore cruciali come l’automazione industriale, la robotica, la meccanica di precisione e l’industria logistica.

Riduttori, Cuscinetti, Utensileria e supporti industriali: gli altri prodotti proposti da Industrial Forniture Moro

Nei punti vendita dell'azienda si possono trovare una vasta gamma di prodotti, scelti con dovizia ed esperienza per poter aiutare il cliente in ogni necessità. Ormai sul mercato quarant'anni, Industrial Forniture Moro è riuscita a selezionare marchi di qualità per offrire un servizio ad hoc a industrie e manifatture. Oltre all'utensileria e alle macchine utensili, la società offre supporto nella scelta dei prodotti come cuscinetti, supporti e organi di trasmissione, occupandosi anche nello specifico nel montaggio di riduttori e motoriduttori, fondamentali per la produzione di parti complesse con elevata precisione.

Ha inoltre sviluppato una specifica divisione riguardante l'assistenza e la vendita di macchinari e strumentazioni per la saldatura, settore che contribuisce ad ampliare la serie di applicazioni che l'industria in generale richiede di questi tempi. Questi prodotti polivalenti permettono numerose applicazioni industriali e commerciali: l'Industrial Forniture Moro si pone infatti sul mercato con l'obiettivo di aiutare le industrie e i clienti andando incontro a ogni esigenza proponendo produzioni di qualità selezionata e certificata.

L’impegno e il legame con il territorio

L’azienda coltiva da sempre un legame importante con la sua città sostenendo anche le realtà sportive del territorio: un amore per lo sport che è iniziato sponsorizzando il team di ciclismo di Spercenigo e che oggi continua con le squadre locali: la pallavolo ImocoVolley, il basket della TVB e dell’Olimpia Sile, sostenendo soprattutto settori giovanili per evidenziare la funzione educativa dello sport.

Oltre ad essere un punto di riferimento nel settore, Forniture Moro si distingue per essere più di una società: è una comunità fatta di persone. La sua umanità si riflette non soltanto in chi ci lavora – e in chi ne determina il successo – ma anche nella dedizione costante nel soddisfare al meglio i clienti. La sua mission si traduce in un impegno continuo a garantire qualità e performance nei servizi e nei prodotti offerti.

Per conoscere meglio Industrial Forniture Moro e i servizi proposti si può consultare il sito internet oppure recarsi nei punti vendita di Ponzano Veneto (via Postumia 83, tel.0422/961811), Treviso (via dei Da Prata 34, tel.0422/42881) e Conegliano (via dell’Industria 24, tel.0438/418235).