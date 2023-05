Un secolo di innovazioni nell’office printing e nei software gestionali

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con PELLEGRINI S.P.A.

In un mondo che evolve a velocità sempre più spedita, soprattutto nell’ambito tecnologico, i processi di stampa e la gestione documentale non fanno eccezione. Dalle macchine da scrivere, passando per i primi computer, fino ad arrivare alle stampanti multifunzione nell’era della digitalizzazione, il settore ha vissuto forti cambiamenti tra il ‘900 e il nuovo millennio, assecondando le esigenze trasversali della committenza.

“Chi si ferma è perduto”, verrebbe da dire in questi casi, e chi di sicuro non si è mai fermato è la Pellegrini Spa, azienda veneziana fondata nel 1924 che, nel corso degli anni, ha vissuto in primis e, allo stesso tempo, ha saputo cogliere gli stimoli e le evoluzioni del settore trasformando il piccolo negozio dove tutto ha avuto origine in una realtà leader nei processi di stampa e di gestione documentale.



Tra passato e presente, con un occhio rivolto al futuro: 100 anni e non sentirli

Non sono tante le aziende che possono vantare un secolo di storia, soprattutto in quei contesti che mutano a velocità sostenute come quello tecnologico. Anticipare il futuro e non soccombergli non è affatto scontato, ma se un’attività conserva e sviluppa un approccio sempre più attento e meticoloso, volto alla continua ricerca e alla specializzazione, non ci si può stupire della longevità e della capacità di resistere al tempo, alle generazioni e, soprattutto, ai cambiamenti.

È il caso della Pellegrini Spa, che nel 2024 festeggerà 100 anni di attività. L’azienda affonda le sue radici ormai secolari grazie alla volontà del fondatore, Giuseppe Pellegrini, cui si deve l’apertura del suo primo negozio a Venezia, in Campo San Bartolomeo, per la commercializzazione delle prime macchine da scrivere. In breve tempo l’attività si espande e incrementa il proprio business con la vendita di prodotti per l’ufficio e dei modernissimi (per l’epoca) calcolatori, strumenti tecnologici riconducibili ai principali marchi.

La capacità di fare analisi è un dono: c’è o non c’è. In tal senso, Pellegrini ha mostrato lungimiranza e doti imprenditoriali evidenti, riuscendo a precorrere gli eventi e un futuro che, da lì a breve, gli avrebbe dato ragione.

Nel corso delle quattro generazioni che si sono avvicendate al vertice, la Pellegrini Spa ha sempre cercato di anticipare i cambiamenti e farne parte: come quando - nel secondo dopoguerra - Fausto, figlio di Giuseppe, iniziò a interessarsi delle neonate macchine per la riproduzione (fotocopiatrici), che, con l’ingresso in azienda dei figli Piero e Paolo, divennero parte integrante e fondamentale dell’attività a partire dagli anni '60. I due fratelli si spinsero oltre, dando vita a un software per il complesso sistema gestionale e di controllo, che ha permesso alla Pellegrini Spa di diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale. Da questa esperienza deriva la più recente intuizione, quella che porta al Business Process Manager, ovvero un software perfettamente rispondente alla trasformazione digitale, in grado di organizzare, archiviare e far vivere i documenti.

Cento anni di storia, di passioni, di cambiamenti ma, soprattutto, cent’anni di successi resi possibili dalla spiccata inclinazione all’innovazione, all’adattabilità e alla competenza.

La quarta generazione al comando con Sofia Pellegrini

Alla guida della Pellegrini Spa si sono alternate quattro differenti generazioni: tradizione e modernità sono, quindi, un connubio irrinunciabile e rappresentano il valore aggiunto di un’azienda a chiara matrice familiare. L’ultimo ingresso è quello rappresentato da Sofia Pellegrini, amministratore delegato dal 2018, il cui compito è traghettare l’azienda durante la “rivoluzione digitale” in atto. Come ribadisce l’Ad, l’idea resta quella di affrontare il cambiamento “con il medesimo spirito: lo evidenzia la nostra storia, siamo sempre pronti a sfidare i processi innovativi e diventarne parte attiva e protagonista”.

Eccolo, il punto di forza, che nel corso di un secolo ha permesso di “continuare a crescere, ampliarsi e restare al passo con la marcia spedita della digitalizzazione”. La manager classe 1979 ha le idee chiare sugli interventi e sugli obiettivi: struttura consolidata, continuità gestionale, professionalità quali elementi imprescindibili per dare seguito al processo di sviluppo. “Un’organizzazione più che efficiente – sottolinea Sofia Pellegrini - consente di essere ottimisti e guardare al prossimo futuro con grande fiducia. Il futuro? Occorre interpretarlo con intelligenza e proporlo con realismo”.



La digitalizzazione si anticipa, non va inseguita

Fondamentale per il recente successo dell’attività è la digitalizzazione aziendale, avviata dalla Pellegrini Spa a partire dagli anni 2000: ciò ha garantito un aumento consistente dei volumi di affari e l’acquisizione di vari competitor, fino a diventare leader del settore. Cosa significa digitalizzazione? A spiegarlo è sempre l’Ad: “Vuol dire ottimizzare il lavoro, avere proiezione di crescita senza necessariamente aumentare l’organico. Lavorare meglio, con meno margine di errore, più efficienza, più qualità”. L’assioma secondo cui tendere alla digitalizzazione comporti un conseguente taglio al personale non regge. L’esempio della Pellegrini Spa ne è testimonianza: “Il capitale umano – evidenzia Pellegrini - resta sempre centrale. Alla base del nostro business c’è la relazione tra persone nel triplo processo che si innesca con i fornitori, con i clienti e con i dipendenti. Il risultato della digitalizzazione dei vari processi che si potevano automatizzare è proprio quello di avere più tempo da dedicare all’aspetto relazionale, sempre più irrinunciabile”. In fondo, è la convinzione di Sofia Pellegrini, nessuna macchina potrà mai sostituire il valore intrinseco all’essere umano.



Pellegrini Spa si trova a Mestre, in via Paganello 22/A. Per qualsiasi informazione sui servizi offerti e sui prodotti in vendita è possibile visitare il sito www.pellegrini.it, contattare lo 041/5330111 oppure mandare un’email a pellegrini@pellegrini.it.