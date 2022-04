Sostenibilità: grazie alle caldaie green il riscaldamento è amico dell’ambiente

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con GRUPPO HERA

Il benessere del nostro Pianeta dipende da ciascuno di noi. Adottare comportamenti virtuosi, incentrati sull’ecologia e sulla sostenibilità ambientale è, oggi più che mai, un dovere che non possiamo più rimandare o delegare ad altri. Il nostro futuro e quello dei nostri figli dipendono, in gran parte, dalle scelte green che decidiamo di fare.

Così come previsto dall’Agenda 2030, che detta le linee guida per un migliore sviluppo ambientale, sociale ed economico, la sostenibilità si basa su tre pilastri: economico, ambientale e sociale.

Quello economico si ottiene risparmiando energia, poiché la spesa diminuisce; quello ambientale, dalla diminuzione dei consumi che significano minori emissioni in atmosfera; e infine quello sociale, che si raggiunge assumendo atteggiamenti rispettosi della natura e degli altri.



Le scelte green che ognuno di noi può fare

Ma cosa possiamo fare di concreto per scendere in campo in modo efficace nella battaglia per la protezione del pianeta? Innanzitutto, possiamo iniziare dal nostro quotidiano, dalle decisioni che ogni giorno prendiamo dentro le mura di casa. Si può partire da piccoli interventi sulle nostre abitudini come il risparmio idrico, la raccolta differenziata o la lotta allo spreco. Oppure si può intervenire sulla tecnologia, sostituendo ad esempio le vecchie lampadine, i monitor obsoleti o, aspetto ancora più importante, la caldaia di vecchia generazione.



Insomma, la parola chiave è gestire al meglio l’energia, per fare del bene all’ambiente e allo stesso tempo risparmiare sulle bollette, tema molto caldo in questo periodo di rincari. Per riuscirci è meglio affidarsi alle mani di esperti del settore come il Gruppo Hera che, con il prodotto Hera Caldaia, propone nuove soluzioni sostenibili per riscaldare la propria casa.



Cambiare la caldaia: una decisione ecologica, economica e sociale

Cambiare la caldaia è sicuramente una delle azioni che possono incidere maggiormente sulle scelte green in ambito domestico. Il perché è presto detto: le nuove caldaie a condensazione sono più ecologiche e consumano decisamente meno delle caldaie convenzionali. Inoltre, dal 2015, sono rimaste le uniche in commercio e, rispetto alle loro “antenate”, sono più efficienti: sono infatti in grado di generare energia termica con quantità minime di gas ed elettricità grazie al recupero del vapore acqueo e al calore dei fumi, e di conseguenza le emissioni di CO2 vengono drasticamente ridotte minimizzando l’impatto sull’ambiente.

La caldaia a condensazione: una scelta economica anche grazie all’Ecobonus

Una caldaia a condensazione, magari dotata di termostato smart, consente di gestire meglio i propri consumi e assicura un risparmio in bolletta che può arrivare fino al 20-30% a seconda della tipologia di impianto (classico o radiante). Cambiare la caldaia, inoltre, oggi è ancora più conveniente grazie all’Ecobonus al 65% che permette di portare in detrazione la spesa in ben 10 quote annuali. Ma non è tutto, perché ci sono aziende che portano lo sconto direttamente in fattura, proprio come fa il Gruppo Hera con Hera Caldaia.



Perché cambiare la caldaia e perché farlo con Gruppo Hera?

Riassumendo possiamo dire che cambiare la caldaia ci consentirà nell’immediato di ridurre consumi e costi nella bolletta, avere una casa riscaldata più efficiente e più sicura: un impianto nuovo sarà a norma, e richiederà minori interventi di manutenzione e riparazione. Inoltre, con una caldaia a condensazione aiuteremo l’ambiente emettendo meno sostanze nocive in atmosfera come monossido di carbonio e ossidi di azoto.

Non bisogna neanche dimenticare che, sostituendo la caldaia obsoleta con una di ultima generazione, migliorerà anche l’efficienza energetica dell’abitazione, un’ipotesi da non sottovalutare, specialmente nell’ottica di una futura vendita se parliamo di immobili di 20 o 30 anni fa, visto che anche la classe energetica influisce sia sul suo valore dell’immobile che sulla sua appetibilità sul mercato immobiliare.



Il Gruppo Hera è uno dei più affidabili nel settore, grazie anche alla sua politica incentrata alla soddisfazione del cliente. Un consulente energetico professionale e qualificato effettuerà un sopralluogo per decidere la caldaia più adatta alle varie esigenze, con 2 anni di garanzia estendibili a 4.

È possibile scegliere da un’ampia gamma di modelli efficienti e di alta qualità, sia con installazione da interno che da esterno, e soprattutto con potenze differenti in base alle dimensioni di casa (24 kW, 29 kW, 30 kW, 35 kW).

Nel prezzo è incluso il termostato modulante smart, che consente di programmare e monitorare la temperatura anche a distanza.



Le promozioni di Hera Caldaia

Oltre allo sconto in fattura del 65%, il Gruppo aggiunge anche la promozione Casa Eco++. Contattando un consulente delle società territoriali Ascotrade, Ascopiave Energie e EstEnergy del Gruppo Hera, entro il 30 Aprile 2022, e sottoscrivendo l’offerta entro il 30 Giugno 2022, è possibile ottenere ulteriori 100€ di sconto.



Per maggiori informazioni o per richiedere subito una consulenza gratuita e senza impegno, è possibile visitare la pagina dedicata all’iniziativa o rivolgersi a una delle società del Gruppo presenti sul proprio territorio: Ascotrade, Ascopiave Energie e EstEnergy.